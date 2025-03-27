回應丹麥抵制 萬斯帶團訪格陵蘭

取消社區活動 訪基地聚焦國安

原由烏莎率領的代表團成員包括她的一名兒子、國安顧問華爾茲及能源大臣賴特，白宮稱這屬文化外訪，他們將參觀歷史遺址、了解格陵蘭文化遺產，並出席一個狗拉雪橇比賽。按原計劃，華爾茲及賴特到訪皮圖菲克太空基地（Pituffik space base）後再加入烏莎的行程。

格陵蘭總理埃格德周日（23日）批評有關到訪是挑釁行為後，丹麥首相弗雷澤里克森周二亦指摘美方此行對丹麥和格陵蘭施加不可接受的壓力，他們將會抵制。弗雷澤里克森又反駁外訪屬私人的說法，「特朗普是認真的。他想要格陵蘭，因此（這次訪問）不能獨立於其他因素來看」。

萬斯周二宣布將偕妻到訪格陵蘭。他在社交網站X上載影片，稱選擇與妻子到訪格陵蘭是因丹麥政府的反對。他說：「我決定不想讓她一個人獨享所有樂趣，所以我加入她（的外訪）。」萬斯又將外訪重新定位為「對美國國安非常重要」的事項。烏莎出席狗拉雪橇比賽的安排取消，白宮周二指代表團改由萬斯率領，並只會到訪皮圖菲克太空基地，萬斯夫婦將聽取北極地區安全問題簡報，並跟駐紮當地的美軍見面。

丹麥格陵蘭沒邀美方代表團訪問

丹麥或格陵蘭並未邀請美方代表團訪問，特朗普周一聲稱代表團是受到格陵蘭民眾邀請。狗拉雪橇比賽主辦單位否認發出邀請，指活動向公眾開放，代表團可以觀眾身分出席。格陵蘭官員稱對於誰到訪當地美軍基地，他們可控制的事有限。

對於美方調整行程，丹麥外相拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）周三（26日）表示歡迎，說：「我認為美方取消訪問格陵蘭社區是非常正面的（決定）。反之他們將訪問自己的基地——皮圖菲克，我們對此沒任何異議。」美國公共電視機構PBS稱，萬斯決定到訪基地，避免了未獲正式邀請下，向另一國派遣代表團或有違外交禁忌的風險。

特朗普提出接管格陵蘭，表示出於保障國家安全。然而雅虎新聞及YouGov合作的民調上周四至本周一訪問近1700名美國成年人，周二公布調查結果顯示，僅19%受訪者支持美國吞併格陵蘭。另外，特朗普亦曾表示要讓加拿大成為第51個州，同一項民調指支持的人僅17%。

（路透社/金融時報/華爾街日報/BBC/Yahoo）