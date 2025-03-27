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「Signal門」泄密 華府諉過記者反擊 《大西洋》公眾利益公布截圖 證防長提及美軍出擊信息

【明報專訊】美國白宮國家安全顧問華爾茲被指誤將時政雜誌《大西洋》月刊總編輯戈德堡加入到政府高層商討空襲也門胡塞武裝的Signal群組內，惹來的重大泄密爭議持續發酵，美國傳媒將今次醜聞形容為「Signal門」（Signalgate）。戈德堡周三（26日）表示基於公眾利益以及政府聲稱相關對話並非機密，因此決定進一步公開Signal對話內容，當中顯示防長海格塞斯確有提及美軍出擊信息。總統特朗普周二（25日）為華爾茲辯護，稱對方已汲取教訓，毋須道歉，又聲稱可能只是華爾茲的下屬誤將戈德堡的電話加入群組。華爾茲則表示會為事件「負全責」，但質疑戈德堡可能是「故意」出現在群組內。

《大西洋》月刊昨發表戈德堡有份撰寫的文章反擊，表示由於總統特朗普、防長海格塞斯、國家情報總監加巴德及中情局長拉特克利夫均聲稱，相關Signal群組內的信息並非機密資料，或不含戰爭計劃，於是《大西洋》認為讀者應該看到這些信息內容，讓他們自己得出結論，「公開特朗普顧問在非安全通訊渠道中發布的信息，明顯符合公眾利益，尤其因為政府高層正試圖淡化這些分享信息的重要性」。

記者公開「非機密資料」供讀者判斷

《大西洋》昨稱，他們前一天電郵給中情局、國家情報總監辦公室、國家安全委員會、國防部和白宮，表明既然多名官員表示群組內空襲胡塞信息不屬機密，《大西洋》正考慮公開群組內信息的完整文本。其後，白宮新聞秘書萊維特回覆稱，正如官員一再表明群組內沒有傳送任何機密，但不代表政府鼓勵公開對話內容，因這本來是高官之間內部及私人的討論，且商討的是敏感信息，「因此基於這些原因，我們反對公開（全文）」。

特朗普護華爾茲稱毋須道歉

《大西洋》稱，除了隱藏了拉特克利夫的參謀長姓名，其他信息未經刪改，當中顯示防長海格塞斯3月15日在Signal「胡塞PC小組」發的信息，包括在美東時間中午12時15分發出信息指「F-18戰機升空發動第一波空襲」，2時10分的信息指已發動第二波。《大西洋》報道又列出，在下午1時48分，國安顧問華爾茲發送的信息，當中包括攻擊地點的實時情報，顯然在也門首都薩那，稱「大廈倒塌」。下午晚些時候，海格塞斯告訴群組成員襲擊將繼續，「大家做得好，今晚將持續數小時攻擊，明天將提供完整初部報告」。

「Signal門」周一曝光後引發朝野震動，惟特朗普與一眾涉事官員則試圖淡化事件的嚴重性並轉移視線。特朗普周二向《全國廣播公司》（NBC）表示，戈德堡加入聊天群組對本月15日美軍空襲胡塞武裝的行動「完全沒有影響」，又稱「華爾茲已汲取教訓，他是個好人」。特朗普其後在白宮會見多名外國大使時又稱，「我不認為他（華爾茲）應道歉，他已盡了力。這是設備和技術的不完美」。

華爾茲質疑戈德堡「故意」現群組

華爾茲同日接受霍士新聞訪問時首次談及事件時說：「是的，這令人尷尬，我們會查明事件。」華爾茲堅稱不認識戈德堡，又藉機批評對方「名聲很差」。當被問到戈德堡的電話號碼是如何出現在群組時，他說：「你有否遇過這種情况：一個聯絡人顯示的是某人的名字，但裏面其實是另一個人的電話號碼？當然我沒有在群組中看到這個『失敗者』，這看來像是別人。我們正嘗試弄清楚，他到底是故意為之，還是技術上出了錯。」他又說，正就此事諮詢領導政府效率部（DOGE）的馬斯克，「研究這事如何發生」。他同時強調自己要為事件負全責，「我建立了這個群組，我的職責是確保一切妥善協調」。

《大西洋》周二發聲明反擊，指相關官員「企圖貶低和詆譭《大西洋》」、「敵視新聞工作者和憲法第一修正案」。《大西洋》表明將繼續無畏無懼及獨立地報道符合公共利益真相。

民主黨人促華爾茲海格塞斯辭職

至於同在涉事Signal群組內的國家情報總監加巴德及中情局局長拉特克利夫，周二出席參議院情報委員會聽證會時面對民主黨員窮追猛打，兩人都堅稱在群組內沒有泄露任何機密資料。多名民主黨參議員則要求華爾茲及海格塞斯辭職。

（大西洋月刊/紐約時報/衛報/BBC）

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