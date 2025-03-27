韓「怪物級」山火累計26死 機師殉職

這股慶尚北道山火由上周六（22日）中午時分始於北部的義城郡中部。火舌周二乘秒速達24米的「颱風級」強風挑起的火花，迅速燒向安東市、青松郡，以及向東蔓延至逾60公里外瀕日本海（韓稱東海）的盈德郡、英陽郡。迄昨晚，共燒毁了逾1.6萬頃林木，文化古蹟千年古剎孤雲寺、晚休亭全被焚毁，默溪書院等古蹟受災。消防正在鄰近火場的世界文化遺產河回村、屏山書院佈置防火措施，鳳停寺等部分古剎緊急轉移運走文化珍寶。

韓國因風高物燥，從上周五起多地發生山火。全國累計釀最少26死，慶尚北道佔了21人。遇難者多在路旁或住宅內被發現。

療養院疏散 3院友車內燒死

周二晚9時許，慶尚北道盈德郡一間療養院的職員運送院友疏散，在貫穿釜山與江原道的傍海7號公路上被火柱包圍。職員在移送了一名院友離開躲避時，車子疑因禁不起酷熱或火花飛至而爆炸，仍在車內的3名院友罹難，車外兩職員和一80來歲院友負傷。

韓國代總統、國務總理韓德洙昨說，今次山火造成「空前破壞」。這場罕見嚴重山火也暴露了消防裝備不足、老舊的問題。其中一架山林廳直升機昨晨在義城郡山林地區滅火行動中墜毁，相信肇因與機齡達30年有關。

（東亞日報/韓聯社/朝鮮日報）