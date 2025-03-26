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奧斯卡巴人導演遭殖民者毆打復被捕

【明報專訊】執導今屆奧斯卡最佳紀錄片《家不成家——我生於巴勒斯坦》（No Other Land，下稱《家不成家》）巴勒斯坦導演比拉勒（圖），周一（24日）在約旦河西岸遭以色列殖民者攻擊，隨後被以軍帶走，後來獲釋。

由4名以巴導演合作拍攝的《家不成家》在馬薩費爾亞塔（Masafer Yatta）拍攝，記錄以軍拆毁巴人房屋、將巴人逐出家園以建立軍事訓練區的情况。反佔領非政府組織「猶太非暴力中心」稱，電影導演之一的比拉勒（Hamdan Ballal）在馬薩費爾亞塔附近的約旦河西岸南部村莊蘇西亞（Susiya）遇襲。目擊者稱，一批士兵和其他身著軍裝殖民者一起抵達現場，這些殖民者一路追進比拉勒家中，並將他交給軍方。

《家不成家》導演之一的亞伯拉罕（Yuval Abraham）說，蒙面殖民者「毆打他（比拉勒），他頭部和腹部受傷流血。以軍闖入他叫來的救護車，把他帶走」。在場的另一導演阿德拉（Basel Adra）稱，數十名殖民者與以軍用武器威嚇巴人，警員袖手旁觀。當士兵用武器指向他們時，殖民者開始襲擊巴人房屋，比拉勒嘗試保護家人，殖民者就轉而襲擊他，以軍則向天開槍阻止其他人協助比拉勒，最後還將他帶走。阿德拉稱，近期以色列殖民暴力行為有惡化趨勢，可能是對國際社會認同《家不成家》回應。

以軍稱「恐怖分子」先擲石

以軍則提供截然不同版本。其聲明指有「恐怖分子」向以色列人擲石，之後以巴雙方爆暴力衝突，以軍警趕到後試圖驅散，但有數名「恐怖分子」向安全部隊擲石，部隊事後拘捕3名巴人和一名以色列人。

（法新社/衛報/中央社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以色列殖民 比拉勒（Hamdan Ballal） 巴勒斯坦人 巴勒斯坦 家不成家——我生於巴勒斯坦 西岸 以巴衝突

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