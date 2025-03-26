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FT：以擬重佔加沙 人道區圈困巴人 徹底擊潰哈馬斯 部署長駐管理

【明報專訊】英美多家傳媒報道，以色列軍方已草擬重新佔領加沙的計劃，一方面要藉此徹底擊潰哈馬斯，另一方面將全部220萬名加沙人安置在一個小型「人道主義區域」。這項計劃尚未獲以色列安全內閣批准，但得到極右派部長的非正式支持，他們長期以來一直要求採取更激進的策略對抗哈馬斯。以色列軍方未作即時回應。

《金融時報》（FT）周一報道，根據這項計劃，以色列國防軍將動員數個師重新入侵加沙，20年來再次佔領這片地區，並負責管理。以色列在1967年六日戰爭後佔領加沙，並持續控制近40年，直到2005年撤出。報道稱，這項計劃勢使巴人平民流離失所，並將他們圈困在更小的荒地上，依靠食物援助才能生存。熟悉此事者向FT表示，以色列可能會接管所有人道主義援助的分配，並已經評估每名巴人所需的熱量。另有消息人士稱，以軍正考慮直接分發援助，或通過私人承包商分發，以確保哈馬斯無法受益。

評估巴人熱量 分發避哈馬斯獲益

這項重新入侵計劃首先由以色列《國土報》報道。以色列過去的做法是以高強度戰鬥為主，之後其部隊會反覆突擊加沙不同地區，以消滅哈馬斯的殘餘勢力，然後撤離。一名高級後備役人員表示，今次會是一種完全不同的戰鬥方式，他已被告知要為數月的戰鬥行動做好準備，包括「戰鬥、勝利和管理」。

兩名官員表示，美國拜登政府以往的立場是反對以色列重佔加沙或吞併領土，但特朗普上台後，以色列終於可以改變針對加沙的計劃。另一名以色列官員說：「前朝希望我們結束戰爭。特朗普希望我們勝出戰爭。擊敗哈馬斯對美國而言也是利益攸關。」

CNN：以擬派5萬兵入加沙

《華爾街日報》同日亦引述熟知以色列政府態度的消息人士報道，以色列總理內塔尼亞胡和其新國安團隊正計劃大規模入侵加沙，認為佔領加沙大片土地，將容許他們最終擊敗哈馬斯。報道指出，以軍步兵周日開入北加沙和南部的拉法，另外又出動部隊進入分隔南北加沙的內察里姆走廊（Netzarim corridor），近日亦針對多個哈馬斯位於加沙的政治領袖發動襲擊，這些行動都意味着新作戰計劃的展開。美國有線新聞網絡（CNN）的報道稱，以色列計劃派出5個師部隊進入加沙，相當於5萬人，留在當地時間將以年計。

（金融時報/華爾街日報/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以色列 以軍 加沙 以哈戰爭 以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突

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