白宮：俄烏允黑海停火商船復航

美將撤制裁俄農產品

俄羅斯外長拉夫羅夫在美俄利雅得會談後，於周二申明願恢復黑海航運安全倡議，但強調需要美國「明確保證」烏克蘭尊重新協議。他在電視講話中表示，黑海倡議是周一俄美會談的討論重點。惟鑑於「烏克蘭毁約的歷史」，俄方「需明確保證……華府命令（烏克蘭總統）澤連斯基及其團隊不要陽奉陰違」。俄羅斯希望「穀物市場、肥料市場是可預測的」。

白宮其後公布，美烏周二會談同意確保黑海航行安全，美國承諾協助交戰雙方交換戰俘，幫那些被俄方送走的烏克蘭兒童回家，以及為執行禁止攻擊俄、烏兩方的能源設施制定措施。白宮又表示，俄烏都同意停止黑海上的軍事攻擊及確保商業船舶空全通行，而美國將解除對俄國農產品制裁及協助其恢復出口。烏國防部的聲明補充，倘俄國軍艦超出黑海東部範圍，將被視為違反協議和威脅烏國安全。

美俄會談沒聯合聲明

美俄代表團周一在沙特阿拉伯利雅得舉行的閉門會議持續了12小時。俄國傳媒昨曾報道，周二稍後會有美俄就利雅得會談發表的聯合聲明。不過其後克里姆林宮發言人表示，俄方「在分析」會談結果，不會公開會談內容；儘管未定下次會談日期，惟將繼續與華府接觸。

（路透社/土耳其廣播電視公司）