特稿：名學者弗格森：美現狀如「戰間期」大英帝國

特2.0重整國際政經格局 效果成疑

弗格森認為，特朗普過去一年屢次提及美國前總統麥金利，某程度反映他想要的美國，也就是重返麥金利所處的「鍍金時代」（Gilded Age），而非延續自由主義國際秩序——麥金利強烈擁護保護性關稅，取得關島、波多黎各、古巴和菲律賓。弗格森形容，特朗普感興趣的是「美國帝國」，但美國現狀實際上要跟1930年代戰間期（interwar，指一戰與二戰之間的間隔時期）的大英帝國要相似得多。

他引用另一名弗格森——蘇格蘭哲學家阿當‧弗格森Adam Ferguson的理論，即如果政府用於支付國債利息的開支比軍事開支更多，國家的強大將難以為繼。他指過去400年在西方歷史上這樣的例子比比皆是，包括20世紀的英國，美國則在去年達到這個臨界點。對比之下，中國則在製造能力方面遙遙領前，在千禧年初，美國在製造業增值額是中國的2.6倍，但如今中國在這方面是美國的2倍。這是為何特朗普重視振興美國製造業。

指澤連斯基受辱非偶然

然而，弗格森主張特朗普在國際體系上師法的不是麥金利，而是另一前總統尼克遜。他認為特朗普一直談美國強大，想要加拿大、格陵蘭、巴拿馬運河之類，都只是公關騷，實際上卻是憂心美國變弱，所以需要「重新偉大」。弗格森解釋，回想1960年代末，美國在越戰中陷入劣勢，經濟出現滯脹，開始擔憂在冷戰中輸給蘇聯，於是尼克遜選擇令盟友震驚，第一是出乎東亞盟友預料，訪華會見毛澤東，第二是廢除金本位，美元與黃金價格脫鈎並貶值，迫使日本和德國貨幣升值。

來到現在，弗格森認為澤連斯基在白宮被羞辱不是偶然，而是特朗普政府刻意向歐洲釋放的信號，即美國照顧歐洲安全的日子已經結束。白宮經濟顧問委員會主席米蘭提出「海湖莊園協定」（重點之一是強迫海外投資者將手上美國債券轉換成百年長期債券），則反映特朗普政府尋求不止貿易政策，而且是貨幣政策的根本轉型，「正如尼克遜的財長康諾利在1971年說過：我們的貨幣，你們的問題」。

問題是以上構想是否有效。弗格森指出，特朗普政府加墨和對等關稅主張，會令美關稅比率回升到1930年代末水平，「這是否世界經濟美好時期？」他相信新一輪關稅戰不會比「特朗普1.0」帶來更多由中國到美國本土的製造業轉移，而只是供應鏈重新調整，中國貨物要經墨西哥、越南和印度到美國。另一邊廂，特朗普「逆轉尼克遜」聯俄制中策略，在弗格森看來也是難以達成，他警告特朗普一如尼克遜疏遠盟友，但若無法做到中美俄三角關係的重新調整，反會令美陷於孤立。

明報記者 周宏量