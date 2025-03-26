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華爾茲涉違《間諜法》《檔案法》 評論質疑特政府業餘

【明報專訊】美國白宮國安顧問華爾茲設立加密短訊軟件Signal群組與內閣官員討論軍事行動，涉事官員可能觸犯美國《間諜法》及《聯邦檔案法》。

接受《大西洋》月刊查詢的幾名國安法律師均表示，事涉違反《間諜法》中關乎處理「國防」資料的條款。他們指出，軍事行動內容依法屬「國家安全」信息。美國政府擁有溝通機密用的專屬系統，並不容許採用手機應用程式Signal分享機密或敏感信息，且一般手機可能遺失或被搶，存在信息外泄等安全風險。官員要討論軍事行動，該進入特設的防竊聽空間「敏感隔離信息設施」（SCIF）或用政府認可的通訊器材。國防部長、中央情報局長等美國部分閣員縱有對消息和信息的解密權，但因Signal不是政府認可分享敏感、機密資訊的平台，所以不能用解密權來搪塞。

此外，像白宮國安顧問華爾茲的Signal群組信息會在一周至四周後消失，這可能違反沒有妥善保存涉及官方行動的短訊的聯邦檔案法，除非複製存檔。

在此事中，國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）傳送作戰計劃而毫無防備、白宮國安顧問華爾茲不察加了記者入聊天室……美國有線新聞網絡（CNN）撰稿人沃爾夫（Zachary Wolf）質疑因為總統特朗普任用缺乏政府行政經驗、專業技術不足的商人、政治盟友當官，使政府充斥業餘氛圍。國會又由執政共和黨把持，使人對其制衡行政部門的能力存疑。

（大西洋月刊/CNN）

相關字詞﹕間諜罪 國家安全 機密資料 竊聽 手機 特朗普2.0 美國

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