特內閣Signal聊作戰機密 誤拉記者入群 朝野震驚華爾茲受辭職壓力 特朗普護團隊稱「小差錯」

國安高官談空襲胡塞

戈德堡（ Jeffrey Goldberg）周一撰文，詳述本月11日在Singal收到華爾茲邀請加入連線，兩天後他被加進名為「胡塞PC小組」的群組，華爾茲稱這為了協調未來72小時對付也門胡塞武裝的行動，群組中除了華爾茲，還包括副總統萬斯、國務卿魯比奧、防長海格塞斯、中情局長拉特克利夫等特朗普政府高官共18人。戈德堡最初以為這是外國情報機構發動的假資訊行動，設局讓記者誤墮其中，因他無法相信國安領導層會在Signal商討即將採取的戰爭計劃，也無法相信國安顧問竟如此粗心將一名局外人拉入政府高官之間的討論。

不過翌日群組內信息愈發真實，當中萬斯說空襲胡塞以重新打通航道的決定是「錯誤」，他指出美國只有3％貿易通過蘇伊士運河，而歐洲則有40％，又強調他「討厭再次幫助歐洲解困」。

萬斯：討厭再幫歐洲解困

3月15日，海格塞斯在群組發布空襲也門的行動細節，包括攻擊目標、美軍將使用的武器和攻擊時序。按海格塞斯發布的計劃，兩小時後美軍會在美東時間下午1時45分發動空襲，結果約1時55分戈德堡在社交平台看到也門首都薩那遭空襲的消息。

《大西洋》的報道獲國家安全委員會發言人休斯證實，「這些聊天信息似乎是真實的，我們正審視一個號碼是如何意外被添加到群組中」。特朗普表示，他對有關事件一無所知。白宮其後為國安團隊辯護，稱這次對胡塞的攻擊「非常成功且有效」，強調特朗普對包括華爾茲在內的國安團隊「極度信任」。海格塞斯則否認不當處理機密信息，堅稱：「沒有人在Signal內發送戰爭計劃的信息」。

民主黨促查共和黨淡化

Signal未獲美國政府批准用於分享敏感信息，上述報道出街後震撼華府。多名國防部官員對海格塞斯把美國的作戰計劃放到一個民用聊天群組感震驚，認為可能違反《間諜法》（見另稿）。參議院軍事委員會成員、民主黨議員里德批評這是「他所見過在作戰安全及常識上最嚴重失誤之一」。眾議院軍事委員會成員、民主黨眾議員瑞安說：「如果眾議院共和黨人不立即就此事舉行聽證會，我就自己來。」

海格塞斯被轟最不合格防長

軍人出身的民主黨參議員達克沃思炮轟海格塞斯是美國史上最不合格的防長，「在群組中泄露機密戰爭計劃，表明了他的無能」。就連共和黨人也不滿，共和黨眾議員培根說：「這些信息不應通過非安全系統傳送，俄羅斯和中國肯定在監控他（華爾茲）的未加密手機」。參議院軍事委員會主席、共和黨議員威克認為事件中有人犯錯，委員會將調查此事。不過，眾院議長邁克約翰遜淡化事件，認為白宮已承認錯誤。

白宮內部壓力促華爾茲認錯

有官員稱白宮內部有壓力要求華爾茲承認自己的錯誤，這可能意味他會辭職，但強調華爾茲的命運很大程度上取決於特朗普個人的看法。

（大西洋月刊/BBC/Politico）