WSJ：美「對等關稅」擬縮窄範圍

特朗普：購委國油氣國家 將被徵25%關稅

特朗普早前宣布4月2日為美國的「解放日」，尋求使美國的關稅與貿易伙伴對美國徵收的關稅相等，同時對汽車、製藥和半導體等行業徵收關稅，並多次表示將在同一天實施。不過，《華爾街日報》引述美國官員報道，這些針對特定行業的關稅很可能不會在4月2日宣布，但有關計劃仍可能調整。彭博社引述官員稱，特朗普還在考慮汽車關稅，不排除在其他時間宣布。

知情人士透露，對等關稅措施的重點現在似乎較最初設想的更有針對性，但仍將打擊那些佔美國進口貨大部分份額的國家。財長貝森特上周表示，政府現集中對約15%持續存在對美貿易不平衡的國家徵收關稅，他稱這些國家為「骯髒15」（dirty 15）。知情人士表示，這些國家將受到更高關稅打擊，預計被針對的國家將與美國貿易代表上月在《聯邦公報》上公布的國家大體一致，該公告提及與美國存在貿易不平衡的國家，例如二十國集團（G20）國家及澳洲、巴西、加拿大、中國、歐盟、印度、日本、韓國、墨西哥、俄羅斯、越南等。

報道稱，白宮先前考慮將貿易伙伴劃分為高、中、低3個關稅等級，但最近幾周轉而支持為每個目標國家制定一個單獨的關稅稅率。知情人士透露，特朗普團隊可能會利用總統緊急經濟權力，在4月2日幾乎立即開始徵收關稅，但尚未作出最終決定。

數周來特朗普政府與貿易伙伴及美國企業對話，態度強硬。加拿大和墨西哥官員表示，他們被告知4月2日對等關稅生效不可能避免，但他們希望在那之後特朗普對通過談判降低關稅持開放態度。

（華爾街日報/博彭社）