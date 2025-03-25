星爆洗錢醜聞後 名車銷量跌3/4

買家避炫富 官方下令經紀查核財源

報道指出，新加坡兩年前揭發與中國福建幫派有關的龐大洗黑錢案，涉及金額達20億美元（約156億港元），行動中檢獲77輛汽車，在其中一間物業發現4輛總值470萬坡元（約2730萬港元）的名車，包括一輛紅色勞斯萊斯和一輛保時捷。因應醜聞，當局下令銷售高級汽車的經紀、物業經紀和寶石賣家要查核他們旗下最貴重物品買家的資金來源，並發現懷疑涉及罪行時向當局舉報。

FT的報道引述新加坡陸路交通管理局的數據指出，去年勞斯萊斯新車銷量由前一年的95輛跌至23輛，法拉利銷量由97輛跌至29輛。積架銷量同期下跌近半至27輛，賓利亦由58輛跌至25輛。報道引述一名參與洗黑錢案件偵訊的人說：「近期新加坡路上已少了很多紅色的勞斯萊斯。」

新加坡豪華汽車經紀公司Euro Performance Asia創辦人兼董事總經理Anson Lee說：「近年大部分豪華汽車的買家都是中國消費者。自從爆出醜聞後，市場就停滯不前。我仍有中國人顧客，但他們希望保持低調，因此整個市場都放慢下來。」

報道又引述汽車經紀指出，高級新車銷量下降的另一原因，是被政府充公的名車在市場出售。司法部長尚穆根（K. Shanmugam）上月表示，政府至今共售出充公得來的33輛私家車。此外，當局為了避免新冠疫情後的汽車市場過熱，在2023年提高高級車種的稅率，8萬坡元（約46.5萬港元）的首次汽車稅率由220%增加至320%，也是民眾對高級車卻步的因素。

賓利回應稱，新車銷量下跌原因之一是現有型號斷貨，新版本Continental GT和Flying Spur要到今年初才投入市場。公司預計隨着新車到貨，銷量會回升。勞斯萊斯、積架和法拉利均拒絕回應。

（金融時報）