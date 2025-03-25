沙特閉門會 俄方：與美論及雙邊關係麻煩事

俄羅斯代表團由聯邦委員會（議會上院）國際事務委員會主席卡拉辛（Grigory Karasin）、聯邦安全局局長顧問貝塞達（Sergey Beseda）率領。美國代表團則由白宮國安會歐洲與歐亞事務高級主任皮克（Andrew Peek）與國務院政策規劃辦公室主任安東（Michael Anton）領導。烏克蘭國防部長烏梅羅夫（Rustem Umerov）為首的代表團周一也為停火談判進展抵達利雅得美俄會談所在的酒店，擬在美俄會談結束後，與美方官員繼周日約5個小時的會談後再作討論。

克宮：雙方認同需達協議結束烏戰

俄羅斯圖文傳真社報道，卡拉辛在逾8小時會談的休息期間表示，磋商正在「富創造力地」開展，雙方討論了雙邊關係的「麻煩事」。

克宮發言人佩斯科夫周一表示，俄美雙方皆認同需達成協議結束烏克蘭戰爭，惟彼此仍需要去解決許多方面問題，包括黑海航運安全倡議。

另外克宮稱，儘管基輔繼續襲擊俄方能源設施，但俄羅斯仍在遵守總統普京上周二在與美國總統特朗普通話中答應的暫停襲擊烏克蘭能源基建30天。俄國防部表示，烏軍對能源設施的攻擊持續了5天，俄方周一凌晨攔截了圖謀襲擊境內克拉斯諾達爾邊疆區一個石油泵站的烏克蘭武裝無人機。該設施由有美商參與的裏海管道集團公司營運。烏克蘭表示，唯有簽署正式停火文件才會暫停攻擊。

白宮國安顧問華爾茲周日表示，美俄會討論俄烏「控制線」（停火線），討論內容還包括驗證機制、維和安排和凍結現時界線，然後是更廣泛和永久的和平。

美國總統中東問題特使威特科夫周日表示不相信普京想侵略整個歐洲。他在上周五的訪談中形容普京「親切」、「非常聰明」。他又稱3月訪莫斯科時，普京委託著名俄國畫家繪製了一幅特朗普肖像託他帶給特朗普。佩斯科夫昨證實送畫一事。

（路透社/衛報/紐約時報）

（俄軍侵烏）