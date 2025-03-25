日美指揮協作改革 遇白宮易主添陰霾

統合作戰司令部原定跟改革後的駐日美軍司令部有更多直接指揮協作，減低時差與長距離（按：東京與目前指揮駐日美軍的印太司令部所在的夏威夷有19小時時差）對日美軍事協調的影響。惟美國CNN上周三（19日）報道，五角大樓一份內部簡報文件的削支建議，其一選項是叫停已規劃的駐日美軍改革，稱這可從原定的人員、指揮及控制架構升級方面節省11億美元（約85.8億港元）。不過，文件同時承認，此舉將令美軍在太平洋地區的指揮和控制範圍縮小，並為美國對日本的影響力帶來「政治風險」。

日本防相中谷元上周五見記者時指出，東京和華盛頓之間仍在就加強美軍和日本自衛隊的指揮及控制合作方面討論，「日方將繼續跟美方保持緊密聯繫，彼此了解對方想法」。同場的內閣官房長官林芳正亦強調，雙方通過加強指揮協作，進一步加強美日同盟威懾及應對能力的共識及方針「並未改變」。日本放送協會（NHK）則引述一名駐日美軍官員報道，駐日美軍重組仍在順利推進，美方將委任一名三星中將出任新司令。

美國防長海格塞斯本周將出訪菲律賓和日本，預期會跟中谷元會談，駐日美軍改革會否告吹料成議題之一。

（CNN/每日新聞）