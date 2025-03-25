日「統合作戰司令部」成立 盼增對中朝威懾 統一海陸空自衛隊指揮與美協調 新華社：有違憲之嫌

有關成立「統合作戰司令部」的改革始於2022年的「安保三文件」，到去年正式獲國會批准成立，到本月正式啟動。統合作戰司令部總部設於東京新宿區市谷的防衛省總部，初始規模為240人，將直轄於防衛相。日本內閣早前已通過任命原統合幕僚副長南雲憲一郎為首任統合作戰司令官，前海上自衛隊佐世保地方總監俵千城則出任副司令官。59歲的南雲憲一郎是空中自衛隊出身。

常設於防衛省 助參謀指揮分家

設立統合作戰司令部的最重要意義是作為常設機構。過往日本自衛隊如果遇上需要展開跨軍種聯合作戰的情况，須臨時組織相關任務部隊，並由統合幕僚長指揮，故無法按事態發展演變迅速築構具彈性的防衛態勢，難以在緊急情况發生前，隨時建立起跨領域作戰的能力。未來統合作戰司令部可從平時起就掌握部隊情况，在出現突發事態之際則專責調動部隊和指揮行動，承擔從戰力分配到作戰執行的各項任務，展開跨領域作戰。惟部隊運用以外的職責，仍分屬於海陸空自衛隊本身的幕僚長（及其領導的幕僚監部）。統合幕僚長及其領導的統合幕僚部（相當於參謀長聯席會議）將專注於輔佐防相以至首相的參謀職責，毋須分心軍事指揮。

統合作戰司令部及其司令官的另一重要職責，是成為跟駐日美軍（USFJ）協調的窗口。舉例說，該司令部將負責自衛隊運用安保三文件重點改革的「反擊能力」（對敵作戰攻擊能力），惟此舉涉及選定打擊目標，必須得到美軍情報的協助，故美日軍事協調甚為重要。

美日軍事協調此前由日本統合幕僚長與美軍參謀長聯席會議主席和美軍印太司令部司令接口，駐日美軍司令部只有基地管理的權限，實戰部隊指揮和自衛隊的協調工作由位於夏威夷的美軍印太司令部負責。美國上屆政府去年決定重組駐日美軍架構並升級成為「聯合部隊總部」（JFHQ，日本稱為「統合軍司令部」），從印太司令部轉移部分權限，以加深跟日本自衛隊的協作。惟在特朗普2.0的削減開支風氣下，有美媒報道華府為了削減開支，考慮叫停改革，為美日增進軍事協作添上陰霾。

（共同社/產經新聞/每日新聞）