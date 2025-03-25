憲院駁回彈劾 韓總理復職 政局關鍵一周 分析觀望尹錫悅案走向

憲裁昨晨10時以5人駁回彈劾、1人贊成，2人認為彈劾從一開始就屬無效，決定駁回對總理韓悳洙的彈劾。

韓悳洙代行總統助穩局勢

韓悳洙被指幫助總統尹錫悅宣布12‧3緊急戒嚴等五大事項違反憲法及法律而受彈劾停職。不過裁決認為，韓悳洙沒有積極參與宣布緊急戒嚴。此外，韓悳洙是「代總統」，但國會贊成彈劾的151名議員未達彈劾「總統」需最少200名議員同意的法定門檻。

韓國社會關注此案會否是總統尹錫悅彈劾案的憲裁裁決指標，惟昨天的判決並無提及尹錫悅，也沒有論斷韓悳洙有份參與的戒嚴國務會議是否違憲及違法。

李在明案判決影響大選

國會通過對尹錫悅的彈劾決議案已過100天，距審訊最後辯論也過了3周，但憲裁至周一仍未公布裁決日子，審理時間超過盧武鉉、朴槿惠兩前總統的彈劾案。專研究憲法的律師盧熙範認為，憲裁遲遲未對尹錫悅案作出判決的原因之一，在於審議事項較多。尹錫悅此案需論證「宣布緊急戒嚴」、「頒禁止政治活動的第一號《布告令》」、「動員軍警妨礙國會活動」、「動員軍隊搜查中央選舉管理委員會」、「指示逮捕政客及法律人士」五大事項。這多於朴槿惠案當時的3項，以及盧武鉉案的1項問題。此外，憲裁今次要同時兼顧代總統、法務部長等彈劾案，削弱了人手和資源分配。

京畿大學的政治研究所教授朴相哲還推測，憲裁目前的8名法官可能想謀求全體一致的決定，使裁決更具法律威信，兼能冲淡憲裁裁判官的個人政治傾向和負擔，所以需要時間消弭分歧。

此外，首爾中央地方法院昨就尹錫悅涉嫌發動內亂案的刑事審訊，定於4月14日舉行。

（新華社/韓民族日報/BBC/YTN/韓聯社）