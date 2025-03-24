伊朗波斯灣要衝置導彈 能源航運風險增 外長稱數日內覆特朗普核談判通牒

伊朗國營電視台上周六（22日）報道，將部署新型導彈系統的是霍爾木茲海峽以西不遠的大通布島（Greater Tunb）、小通布島（Lesser Tunb）和阿布穆薩島（Abu Musa）。伊朗跟阿聯酋就以上3島主權有爭議，但自1971年起已實際控制這區域，阿布穆薩島更有伊朗空軍基地。革命衛隊海軍司令坦格西里表明，武裝3島旨在令伊朗具備攻擊「敵人基地、船舶和資產」的能力，他聲言導彈可「徹底摧毁」600公里範圍內的目標。

美卡爾文森號航母戰鬥群赴中東

在特朗普2.0重新施壓伊朗之際，革命衛隊的最新部署時機顯得敏感。美國總統特朗普本月上旬宣布已致函伊朗最高領袖哈梅內伊，以潛在軍事行動作要脅，要求德黑蘭恢復核談判。伊朗外長阿拉格齊上周四形容信件「迹近威脅」，但看來是提供機會，伊朗不會反對透過談判說服美國放棄「頑固」想法，「未來數天」將正式回應。哈梅內伊翌日重申美方威脅並不能達到任何目的，警告特朗普政府如作出任何傷害伊朗民族的事，將被「狠摑一巴」。特朗普的中東特使威特科夫則在另一訪問中表示，特朗普正通過與德黑蘭建立信任來避免武裝衝突。

與此同時，以軍上周六攔截3枚從黎巴嫩射至的火箭炮後，《華爾街日報》同日引述美國官員報道，五角大樓已從亞太地區調派「卡爾文森」號航母戰鬥群到中東，聯同現駐守中東的「杜魯門」號航母戰鬥群駐留數周。

（法新社/華爾街日報）