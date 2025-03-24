明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

2024港大亞洲環球學人系列之六 專訪印尼支援性暴力受害者組織創辦人 「性暴力法縱立法 印尼打擊網絡性犯罪仍遇挑戰」

【明報專訊】來自印尼的2024年港大亞洲環球學人Agita Pasaribu（下文簡稱Agita）本身是律師，在新冠疫情期間的2020年一次義助誤墮網絡色情勒索的朋友，無心插柳促成她成立科技慈善組織Bullyid App，為網絡性犯罪的受害人提供精神健康支援和司法申訴途徑，甚至有份促進印尼就《性暴力犯罪法》立法。惟Agita坦言在印尼推動打擊網上性罪行仍有不少挑戰。

朋友遭網絡色情勒索成契機

Agita成立Bullyid的契機來自她一名女性朋友受到網上勒索。這位朋友通過網上約會平台跟某個男子交往，後來發展到會分享私密相片和影片。適逢新冠疫情，該名男子聲稱失業而需要金錢支援，Agita的朋友不虞有詐一直給錢，數個月後才發覺不妥，但在停止給錢後，該名男子態度大變，甚至威脅要將兩人的性對話和網絡性愛公開放上網，甚至告訴其親友。到這名朋友終於告知Agita時，「她看起來已不再像她自己，睡不穩食不安」。

問題是這位男子原來並不身處印尼，Agita不諱言也頭痛「還可做什麼」。她解釋，印尼司法制度非常複雜，一來當局不大可能關心這種私人議題，更難以對國外犯罪者立案調查，二來當時尚未有性暴力法，她的朋友反面對色情物品法掣肘——印尼儘管憲法上是世俗國家，卻有全球最龐大的穆斯林人口，據色情物品法，任何人創作、分享或散佈私密或色情內容都屬違法而面臨檢控，她的朋友可能因此被視為犯罪者。Agita直言正因難以得到保護，許多受害者不敢透露真相。

最終Agita代表朋友以電郵和WhatsApp向該名男子發律師信，儘管跨國犯罪上此舉不具法律約束力，但至少向對方表明態度，要求停止威脅、聯繫或勒索等行徑，否則會訴諸執法程序。儘管一直未收到回音，但Agita的朋友告知，未再在交友平台和Instagram（Ig）看到對方，在WhatsApp也似乎被對方封鎖，事件才告一段落。

Agita不禁想到，這位朋友教育程度甚高仍中招，可以肯定還有很多人有類似經歷，卻不知道如何求助。數據也能印證，她指在印尼新冠封城頭3個月，網上性騷擾個案數字即錄得300%升幅，兒童色情物品個案也在增加，換言之，網絡性犯罪開始在印尼升溫。Agita決定找幾位律師朋友合作，設立網站輪流為相關受害人提供免費諮詢服務。

到真正落手落腳跟進，Agita和律師朋友才發現對涉及心理影響的個案有點無能為力，故她們決定邀請心理學家加入項目，提供心理健康支援。結果在全無市場推廣下，短短兩星期內就收到750宗個案。這令Agita認為有需要成立更正式的機構，也就是Bullyid。其團隊從支援受害者起步，提供保密的心理和法律網上支援，後來印尼女性賦權部一名代表開始邀請她們舉行網上講座，項目逐漸擴張，參與促進社會意識和提供相關訓練的活動，到後來更加入政策倡議，有份參與性暴力法的立法。

兩周收750個案 獲政府邀辦講座後漸擴張

Agita指許多網上賭博或約會平台、以至Telegram（Tg）和WhatsApp等社交媒體都充斥分享網絡性犯罪受害者的色情內容，甚至將其轉售。其團隊游說平台介入不果後，開始倡議政府修訂法律應對，與其他印尼非政府組織合作游說議員和亮相聽證會，最終促成《性暴力犯罪法》在2022年4月獲國會通過。

惟這不是打擊網絡性犯罪的終點。Agita坦言新法上路只是訂立基本原則，實際運行上仍面對不同挑戰。首先是如何在地方執法層面落實政策，畢竟警隊由男性主導，在草根社區，如果有人去報案說因分享私密影像被勒索，男性警員恐怕會首先問「為什麼你要分享」，彷彿令受害人再次受害，而非得到保護。

地方如何落實成疑問 跨境犯罪難打擊

其次是社交媒體公司，目前其團隊與Meta（facebook、Ig和WhatsApp的母公司）和TikTok有合作關係，可要求迅速移除社交平台（不包括WhatsApp）的受害者不雅影像，但鑑於許多在印尼可使用的社交平台未有在印尼派駐代表，要跟其建立聯繫有困難。最後也是最複雜的挑戰是跨境支援，「畢竟網上性暴力不會有邊界，但跨境犯罪卻難以打擊」。

明報記者 周宏量

相關字詞﹕性犯罪 性暴力 勒索 社交平台 網絡性犯罪 印尼 亞洲環球學人（AsiaGlobal Fellows）

上 / 下一篇新聞