2024港大亞洲環球學人系列之六 專訪印尼支援性暴力受害者組織創辦人 「性暴力法縱立法 印尼打擊網絡性犯罪仍遇挑戰」

朋友遭網絡色情勒索成契機

Agita成立Bullyid的契機來自她一名女性朋友受到網上勒索。這位朋友通過網上約會平台跟某個男子交往，後來發展到會分享私密相片和影片。適逢新冠疫情，該名男子聲稱失業而需要金錢支援，Agita的朋友不虞有詐一直給錢，數個月後才發覺不妥，但在停止給錢後，該名男子態度大變，甚至威脅要將兩人的性對話和網絡性愛公開放上網，甚至告訴其親友。到這名朋友終於告知Agita時，「她看起來已不再像她自己，睡不穩食不安」。

問題是這位男子原來並不身處印尼，Agita不諱言也頭痛「還可做什麼」。她解釋，印尼司法制度非常複雜，一來當局不大可能關心這種私人議題，更難以對國外犯罪者立案調查，二來當時尚未有性暴力法，她的朋友反面對色情物品法掣肘——印尼儘管憲法上是世俗國家，卻有全球最龐大的穆斯林人口，據色情物品法，任何人創作、分享或散佈私密或色情內容都屬違法而面臨檢控，她的朋友可能因此被視為犯罪者。Agita直言正因難以得到保護，許多受害者不敢透露真相。

最終Agita代表朋友以電郵和WhatsApp向該名男子發律師信，儘管跨國犯罪上此舉不具法律約束力，但至少向對方表明態度，要求停止威脅、聯繫或勒索等行徑，否則會訴諸執法程序。儘管一直未收到回音，但Agita的朋友告知，未再在交友平台和Instagram（Ig）看到對方，在WhatsApp也似乎被對方封鎖，事件才告一段落。

Agita不禁想到，這位朋友教育程度甚高仍中招，可以肯定還有很多人有類似經歷，卻不知道如何求助。數據也能印證，她指在印尼新冠封城頭3個月，網上性騷擾個案數字即錄得300%升幅，兒童色情物品個案也在增加，換言之，網絡性犯罪開始在印尼升溫。Agita決定找幾位律師朋友合作，設立網站輪流為相關受害人提供免費諮詢服務。

到真正落手落腳跟進，Agita和律師朋友才發現對涉及心理影響的個案有點無能為力，故她們決定邀請心理學家加入項目，提供心理健康支援。結果在全無市場推廣下，短短兩星期內就收到750宗個案。這令Agita認為有需要成立更正式的機構，也就是Bullyid。其團隊從支援受害者起步，提供保密的心理和法律網上支援，後來印尼女性賦權部一名代表開始邀請她們舉行網上講座，項目逐漸擴張，參與促進社會意識和提供相關訓練的活動，到後來更加入政策倡議，有份參與性暴力法的立法。

兩周收750個案 獲政府邀辦講座後漸擴張

Agita指許多網上賭博或約會平台、以至Telegram（Tg）和WhatsApp等社交媒體都充斥分享網絡性犯罪受害者的色情內容，甚至將其轉售。其團隊游說平台介入不果後，開始倡議政府修訂法律應對，與其他印尼非政府組織合作游說議員和亮相聽證會，最終促成《性暴力犯罪法》在2022年4月獲國會通過。

惟這不是打擊網絡性犯罪的終點。Agita坦言新法上路只是訂立基本原則，實際運行上仍面對不同挑戰。首先是如何在地方執法層面落實政策，畢竟警隊由男性主導，在草根社區，如果有人去報案說因分享私密影像被勒索，男性警員恐怕會首先問「為什麼你要分享」，彷彿令受害人再次受害，而非得到保護。

地方如何落實成疑問 跨境犯罪難打擊

其次是社交媒體公司，目前其團隊與Meta（facebook、Ig和WhatsApp的母公司）和TikTok有合作關係，可要求迅速移除社交平台（不包括WhatsApp）的受害者不雅影像，但鑑於許多在印尼可使用的社交平台未有在印尼派駐代表，要跟其建立聯繫有困難。最後也是最複雜的挑戰是跨境支援，「畢竟網上性暴力不會有邊界，但跨境犯罪卻難以打擊」。

明報記者 周宏量