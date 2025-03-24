法院甫准關押 土內政部免職總統政敵

反對黨籲初選全民投票反映不滿

外界質疑埃爾多安政府刻意政治打壓伊馬姆奧盧，後者上周二先被禠奪大學學位（報名角逐總統條件之一），翌日再被以貪污和涉及恐怖組織的指控扣留，伊斯坦布爾省恰拉揚刑事法院昨日正式就貪污指控下令將其羈留。伊馬姆奧盧否認全部指控，共和人民黨抨擊拘控行動具政治目的，其黨友、安卡拉市長亞瓦什指摘法院決定是「司法制度的恥辱」。內政部隨後宣布將伊馬姆奧盧及其兩名份屬伊斯坦布爾省地方首長的黨友即日解除職務，外界預期共和人民黨未來數日會選出代理市長。

伊馬姆奧盧被捕引發土耳其近10年最大規模反政府示威浪潮，其中前晚伊斯坦布爾的示威有逾50萬人參與。惟國際社會反應相對平靜，分析家認為國際環境令埃爾多安「很有自信」——法國和歐盟等的譴責不大可能帶來制裁等有意義的後續行動，而美國總統特朗普也只關注國內，不在意外國專制統治者如何對待其人民。

（法新社/路透社/衛報）