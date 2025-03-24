俄烏代表團赴沙特 與美分商停戰 彭博社引述消息：美尋求最遲4．20達協議

彭博社引述知情人士報道，白宮希望最遲4月20日促成俄烏戰爭的停戰協議，今年這天恰逢西方與東正教的復活節，具有象徵意義。知情人士表示，雖然美方仍在積極推動談判，但俄烏的態度與談判立場仍存在重大分歧，可能影響停火協議的最終落實。

在上周五播出的保守派名嘴卡爾森專訪，威特科夫形容美俄談判取得「無人認為可能的進展」，但領土問題仍須進一步解決。他承認烏克蘭憲法是否允許在領土上讓步，已成為談判過程中「房間裏的大象」（明顯存在但被刻意迴避的問題）。威斯科夫聲言烏東4個俄佔區的居民「都講俄語」，「絕大多數人在公投中表明他們希望由俄羅斯統治」，惟這說法頗受質疑，一來當時公投是在俄軍槍口下進行，二來以俄語為母語的民眾不一定認同莫斯科統治。

克里米亞、俄佔區歸屬 成談判最大障礙

另外，威特科夫說烏克蘭「已同意」舉行總統大選，但沒提細節及證據。他又表示，「如果要達成和平協議，烏克蘭就不能成為北約成員國，我認為這已被廣泛接受」，但他認為烏克蘭仍可能獲得類似北約憲章第五條集體防衛機制的安全保障，「我認為這可以討論」。

美特使形容普京「非壞人」

威特科夫談到俄羅斯總統普京時說：「我喜歡他。我認為他對我相當坦誠。我不認為普京是壞人。這場戰爭，以及所有導致戰爭爆發的因素，都是很複雜的狀況。」

率領俄方談判代表團的聯邦委員會（議會上院）國際事務委員會主席卡拉辛，日前接受俄媒訪問時稱盼談判獲進展。《華郵》前日引述普京的外交顧問烏沙科夫稱，周一會談將集中在黑海停火協議。有學者分析，莫斯科尋求黑海海上停火，是因為烏軍幾近癱瘓俄軍黑海艦隊，並在海軍無人機協助下控制大部分水域。

俄烏「間接談判」舉行前，烏方指控俄軍周日凌晨出動無人機襲擊基輔，市內多處起火，最少3死8傷，死者包括一名5歲兒童。

（CNN/Poltiico/BBC/法新社）

（俄軍侵烏）