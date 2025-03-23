希斯路單一電源肇禍 英基建韌性堪憂 業界質疑沒後備方案 機場解釋不足全面運作

國際航空運輸協會（IATA）理事長沃爾什（Willie Walsh）發聲明指出，希斯路機場是對英國以至全球具重要性的關鍵基建，質疑為何能「完全依賴單一電力來源，而沒有其他備用方案」，批評機場「明顯存在規劃失當」。

機場：轉移操作系統配置供電「需時」

希斯路機場行政總裁沃爾比耶（Thomas Woldbye）解釋，在應急方案下，希斯路機場可利用其餘兩個變電站供電，但轉移電子操作系統連接至重新配置的電力供應上「需要時間」。他指出，變電站火勢不小，屬於「非常嚴重」事件，「我們失去相當於一個中型規模城市的供電」，而後備供電系統確有運作，可是不足以支撐整個機場的營運。沃爾比耶又承認希斯路機場的電力系統存在弱點，「無法百分百應付」如今次火災的大型突發事故。《金融時報》報道，希斯路機場的後備柴油發電機雖按常運作，但只是確保機場能執行基本工作，例如讓飛機降落及疏散乘客，而不能完全支撐機場運作。

停運敲響警鐘 能源基建恐成外襲主目標

英國運輸大臣艾凱迪表示，今次事件超出希斯路機場的控制範圍，認為機場管理層於火災後已迅速啟動應對方案，並與緊急應變人員和航空公司密切合作。能源安全大臣文立彬則稱，該機場全面停運突顯其「相當脆弱」。國會下議院運輸專責委員會主席卡德伯里（Ruth Cadbury）稱，事件引起基建韌性的疑慮，將擇日舉行聽證會。專研基建的牛津大學經濟政策教授赫爾姆（Dieter Helm）形容希斯路機場停運敲響警鐘，反映英國所有關鍵基建缺乏韌性及相互依賴，警告當遇上外來襲擊時，能源基建明顯會淪為首要目標，「若你面臨嚴重安全威脅，能源系統就需要更多韌性」。

英暫撤深夜飛行限制疏導航班

警方經初步調查後，暫排除火災原因有可疑。希斯路機場於香港時間昨日中午過後全面恢復運作，此前一架英國航空客機於當地時間前日傍晚約6時（本港時間昨日凌晨2時）率先降落希斯路機場，經安全評估後，7時起有8班長途客機獲准陸續起飛。

雖然英國運輸部暫時撤銷深夜飛行限制，以疏導航班，但英航行政總裁多伊爾（Sean Doyle）表示，未來數天所有旗下航班的乘客仍將受到影響。英航過往曾警告希斯路機場營運負荷過重，若從干擾中恢復運作可引發更大混亂，因航機和機組人員需要重新調配。維珍航空預期昨日可「近乎全面恢復服務」，只有少數航班被取消，但稱情况仍持續變化不定，需要持續審視航班安排。

（金融時報/BBC/路透社/中央社）