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攔截黎巴嫩來襲火箭炮 以軍空襲報復

【明報專訊】以色列在加沙重啟軍事行動之際，以軍昨日（22日）表示攔截了3枚從黎巴嫩射向以色列的火箭炮，隨後炮擊及空襲黎南報復，導致至少3人受傷，使以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨之間的停火協議瀕臨破裂。以色列未說明誰要為這宗跨境攻擊負責，但真主黨已否認襲以，稱跟涉事火箭炮「沒有連繫」，依舊遵守停火。暫未有其他組織承認責任。

停火協議瀕破裂 真主黨否認襲以

以軍確認其攔截的3枚火箭是從邊境以北約6公里的黎巴嫩地區發射，這是自11月以黎停火以來首見越境發射火箭。以軍隨後開炮還擊，黎巴嫩國營傳媒稱，以色列的炮火擊中黎南兩個城鎮，另有3個邊境城鎮遭以軍空襲。

根據停火協議，真主黨不得在黎南部署武器，以軍撤離該區，由黎巴嫩政府軍隊進駐。該協議規定，黎巴嫩政府負責拆除黎南所有軍事基建，並沒收所有未經授權的武器。以色列防長卡茨昨表示，黎巴嫩政府要對射向以色列的火箭炮負責。黎巴嫩總理薩拉姆要求軍方採取措施，防止黎南再度爆發戰事。

另一方面，卡茨前日表示，他已下令軍隊攻佔更多加沙地區，警告哈馬斯若不釋放人質將失去更多地盤，以色列將會吞併這些地區。他揚言若哈馬斯不從，以色列會擴大加沙周圍的緩衝區，藉永久佔領來保護以色列平民區和士兵。英國、法國和德國外長前晚發表聯合聲明，要求以色列立即恢復加沙停火和重新談判，敦促以方必須充分遵守國際法，讓救援物資運入加沙。

（法新社/路透社）

相關字詞﹕以色列-真主黨戰爭 停火協議 加沙 真主黨 黎巴嫩 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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