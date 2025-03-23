土耳其拘總統政敵掀動盪 示威潮中股匯暴跌

【明報專訊】土耳其警方上周三（19日）拘捕總統埃爾多安的政敵、伊斯坦布爾市長伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）後，觸發全國連續3天示威及金融市場動盪，土耳其貨幣里拉兌美元匯率一度暴跌11%至歷來最低位，導致央行破紀錄斥資近115億美元（約897億港元）支撐里拉，前日（21日）土耳其股市也下跌8%，為2008年以來表現最差一周。埃爾多安同日批評示威為「街頭恐怖主義」，強調政府不會屈服，當局在前晚的多市示威中拘捕逾340人。
央行破紀錄斥897億入市撐里拉
警方上周三以貪污及協助恐怖組織為由拘捕伊馬姆奧盧，隨即引發市場恐慌，投資者紛紛拋售土耳其資產，央行用以穩定匯率的115億美元資金，規模是之前最大干預行動的近4倍，央行上周又提高隔夜拆息。摩根大通上周三指，在大量資金外流下，里拉流動性受嚴重損害。
民眾未理當局發布4天集會禁令，上周五連續第三日示威，伊馬姆奧盧所屬共和人民黨（CHP）在伊斯坦布爾發起集會，稱有30萬人參與，警方出動水炮及胡椒噴霧驅散人群，在伊茲密爾、安卡拉等城市亦有警民衝突。法庭周末預計作出正式逮捕伊馬姆奧盧的裁決，屆時緊張局勢恐進一步升級。
（金融時報/路透社）
相關字詞﹕反政府示威 隔夜拆息 伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu） 匯率 土耳其里拉 埃爾多安 貨幣 示威 土耳其