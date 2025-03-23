土耳其拘總統政敵掀動盪 示威潮中股匯暴跌

央行破紀錄斥897億入市撐里拉

警方上周三以貪污及協助恐怖組織為由拘捕伊馬姆奧盧，隨即引發市場恐慌，投資者紛紛拋售土耳其資產，央行用以穩定匯率的115億美元資金，規模是之前最大干預行動的近4倍，央行上周又提高隔夜拆息。摩根大通上周三指，在大量資金外流下，里拉流動性受嚴重損害。

民眾未理當局發布4天集會禁令，上周五連續第三日示威，伊馬姆奧盧所屬共和人民黨（CHP）在伊斯坦布爾發起集會，稱有30萬人參與，警方出動水炮及胡椒噴霧驅散人群，在伊茲密爾、安卡拉等城市亦有警民衝突。法庭周末預計作出正式逮捕伊馬姆奧盧的裁決，屆時緊張局勢恐進一步升級。

（金融時報/路透社）