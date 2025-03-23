中美六代機較量 波音F-47揭新章 五角大樓視攸關與華潛在衝突 隱形滲透力遠超上代

「次世代制空權」主力 無人機協同作戰

特朗普在國防部長海格塞斯和空軍參謀長阿爾溫等軍方將領陪同下，上周五在白宮橢圓形辦公室宣布這項決定。他形容F-47是「前所未見」的戰機，在速度、機動性和載荷能力方面均遠勝其他戰機，將是美國空軍「次世代制空權」（NGAD）計劃中的主要載人機種，將與無人僚機（正式名稱為「協同作戰航空器」，簡稱CCA）合作出戰。他透露，這款戰機的較早版本在過去5年已進行原型機試飛，又表示任內將建立一支F-47機隊，維持美軍制空權。F-47的無人僚機合約正由通用原子和Anduril所競逐。

按NGAD的規劃，F-47將取代美軍目前最先進的第五代制空戰鬥機F-22「猛禽」。美國空軍目前擁有約180架F-22，單價達1.43億美元，當局未有透露F-47的開發成本或售價，但阿爾溫說：「與F-22相比，F-47成本會較低，在面對未來威脅時也較能夠適應，其數量也會較多。」

海格塞斯表示，美國推動F-47計劃是要向盟友釋出直接且明確的信息：「我們不會離去。」他指這也向敵人表明，美在未來好幾年有能力毫無阻礙地在全球投射力量。不過，特朗普提到有盟友表示對新戰機有興趣時說，美國可能只會向它們出售低級版，「因某天它們或許不再是盟友」。

華兩款六代機曝光試飛掀熱話

NGAD計劃的目的是對抗中國和俄羅斯等敵對勢力，而第六代戰機是計劃的核心，但前屆拜登政府去年暫停計劃並檢討，最後將戰機合約花落誰家的決定交給特朗普政府。《華盛頓郵報》和美聯社報道，國防部認為新戰機的隱形與滲透力將遠超目前機種，在與中國的潛在衝突中至關重要。五角大樓去年12月於2024年版中國軍力報告指出，解放軍正快速現代化，追近美國水平，認為美國若要在印太地區作戰就需要大量空中武力，包括載人與無人戰機。《華郵》指新一代戰機續航力較強，在太平洋作戰會較F-22具優勢。

中、俄以至歐洲（見表）均正研發第六代戰機。中國兩款六代機去年底先後曝光試飛成話題，到上周一網上流傳六代機「殲-36」在成都開盡3個引擎試飛片段，分析指反映試飛進入高速飛行階段。

（華爾街日報/華盛頓郵報/路透社/Axios）