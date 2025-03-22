馬斯克訪五角大樓 美媒指原本有對華戰爭計劃匯報

惹擴權猜想 質疑涉利益衝突

《紐時》引述兩匿名官員報道，這份簡報有20至30張幻燈片，展示五角大樓萬一與中國發生軍事衝突時會如何應對，方案涵蓋美國認為的中國威脅迹象和預警，以至甚麼時間段內打擊哪些中國目標等。另一名官員稱，國防部高級軍官將參與這次簡報，內容概述許多不同主題，包括中國在內。《華爾街日報》則報道，是馬斯克主動要求聽取匯報。

報道指出，國防部的戰爭計劃屬於最高度機密之一，如果外國知道美國如何應戰，就可以作出針對性部署，改善弱點，令美方的計劃效用大打折扣。路透社報道，馬斯克如能接觸這項高度保密的軍事計劃，他作為特朗普顧問的角色將大幅擴大。

不過，這也引發利益衝突的質疑，因為馬斯克身為電動車大廠Tesla與太空探索科技公司SpaceX的負責人，不僅是五角大樓的主要供應商，還在中國擁有廣泛的商業利益。前白宮策略師班農（Steve Bannon）就曾指馬斯克與中共關係密切，少有批評中國。

紐時WSJ爆料後 特朗普否認

在報道發出後，特朗普於自家社交平台Truth Social發文稱，這次國防部會議「不會提及或討論中國」。國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）則在社交平台X發文，指這次非正式會議是「討論創新、效率提升及更精明的生產方式」。國防部首席發言人帕內爾（Sean Parnell）承認馬斯克獲海格塞斯邀請，於周五到訪，但指《紐時》的報道是假新聞。

前往五角大樓前數小時，馬斯克在X猛烈抨擊《紐時》，稱其為「純粹的宣傳工具」。他表示：「我期待起訴五角大樓那些惡意向《紐約時報》泄露虛假資訊的人。他們將被找出來。」

（紐約時報）