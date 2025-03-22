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Tesla受襲 美總統高官「護航」 司法部長指恐怖主義 商務部長籲買股票

【明報專訊】美國國內外近期發生多宗針對Tesla相關產品和商店的縱火和襲擊，被認為是發泄對Tesla行政總裁馬斯克「干政」的不滿，觸發特朗普及其高官群起「護航」。美國司法部長邦迪周四宣布起訴3名被捕的縱火者，指出他們干犯「本土恐怖主義」。美國總統特朗普在社交平台聲言，這些人有頗大機會被判監最多20年，其商務部長盧特尼克則公開呼籲觀眾購買Tesla股票，惹來違規爭議。

邦迪提到的3名「針對Tesla的暴力縱火者」分別在科羅拉多、俄勒岡和南卡羅萊納3州向Tesla電動車縱火。她說：「犯下罪行卻無後果的日子已結束。就以此作為警告：如果你們參與針對Tesla財產的本土恐怖主義浪潮，司法部會將你們送進監倉。」儘管如此，上述3人實際上被控「本土恐怖主義」以外的罪名。

科羅拉多州的被捕者罪名是企圖以汽油彈點燃Tesla車輛。俄勒岡的被捕者罪名是攜帶裝有消音器的AR-15半自動突擊步槍，並向一間Tesla經銷公司投擲8枚汽油彈。南卡州的被捕者罪名則是在Tesla充電站周邊寫上褻瀆總統特朗普的信息。

特朗普威嚇：破壞者坐20年監

特朗普周四晚上在其社交平台Truth Social聲言，因破壞Tesla產品被捕的人士有頗大機會坐多達20年監。惟類似案件不止在美國發生，加拿大安大略省咸美頓一間Tesla經銷商周四也有80輛車遭破壞。

馬斯克在其社交平台X表示，Tesla已加強保安，並為店舖內的所有汽車啟動「哨兵模式」（車輛的鏡頭和感測器保持開啟，記錄周遭可疑活動）。

盧特尼克被質疑違規背書

事實上，Tesla股價已由特朗普2.0上台時的每股約424美元跌至近期的低於每股250美元。跟馬斯克友好的盧特尼克周四接受霍士新聞台訪問時，公開呼籲觀眾購買Tesla股票，被質疑違反禁止官員為指定產品或企業背書的聯邦倫理規則。

（CNBC/路透社/霍士新聞台）

相關字詞﹕縱火 本土恐怖主義 邦迪（Pam Bondi） 盧特尼克（Howard Lutnick） 特朗普 特朗普2.0 馬斯克 Tesla（美：TSLA）

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