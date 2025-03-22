FT：英法德擬10年內取代美北約角色

《金融時報》引述4名參與討論的歐洲官員報道，在歐洲目前增加防衛開支的趨勢下，預計需要5至10年來替代現時美國援歐的大部分軍事能力，但不包括美方核威懾力量。報道指出，美國防開支超越所有其他北約成員國的總和，前者不止為歐洲提供核保護傘，還有8萬美軍駐紮歐洲，提供歐洲大陸盟國所缺乏的其他軍事力量。

有西方及北約官員認為，英法牽頭在「自願聯盟」框架派兵赴烏維和，沒美國參與，體現北約內部建立「歐洲支柱」努力。北約基本防衛安排一向由英國及其他大西洋海軍強權、北歐國家防衛歐洲大陸北部、土耳其負責歐洲大陸東南部安全組成。分析認為，對歐洲來說，沿用北約軍事架構比另起爐灶更簡單。

NBC：特政府擬棄北約領導地位

歐洲官員期望美國總統特朗普能同意逐步轉移北約主導權，而非一下子全面拋棄，但擔心他難以預測會成變數。

NBC日前引述兩名知情美國國防官員及五角大樓簡報報道，特朗普政府為削減軍事開支，將改變作戰架構，包括計劃放棄由美軍四星上將出任北約歐洲盟軍最高司令一職。2009年至2013年出任該職位的退休美國海軍上將斯塔夫里迪斯（James Stavridis）稱，如果說法屬實，可視為美國全面退出北約的「第一步」。

美國朝野對此表示憂慮，參眾兩院軍事委員會主席周四發聲明，強調不會接受未經跨軍事部門及國會審議和協調下，大幅改變作戰架構，前參院共和黨領袖麥康奈爾指美國削減指揮角色並不會加強北約或美國利益。

另外，「自願聯盟」逾30個國家周四在倫敦召開軍事首長會議，英法官員建議派出人數1萬至3萬、沒有美軍參與的「多國駐烏部隊」，協助執行俄烏和平協議。英國首相施紀賢警告，如果無人協助防衛烏克蘭，俄羅斯就會違反和平協議。自願聯盟下周四再在巴黎舉行峰會，烏克蘭總統澤連斯基將會出席。

（金融時報/NBC/華爾街日報/BBC）

（俄軍侵烏）