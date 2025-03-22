港飛倫敦航班折返取消 料逾千旅客受影響

國泰昨宣布，取消昨日早上和下午起飛的航班CX239及CX253，同日由倫敦前往香港的國泰航班全部取消，但晚上起飛的CX251及CX255則如常前往倫敦。

記者昨午到達機場國泰櫃位，不少乘客正查詢航班安排，神情顯得疲倦。有國泰職員稱料受影響乘客或逾千。港人蔡先生昨早7時許到機場，原定乘10時35分起飛的國泰航班。他憶述早上9時許已寄存行李並抵達登機閘口，正排隊等候上機，惟隊伍遲遲不動。他遂向職員查詢，得悉航班有可能延誤或取消，續等候多約兩小時。職員其後宣布航班被取消，行李亦需拿走。

旅客批評國泰應急待加快

蔡指原計劃赴英辦置業手續，已預約汽車和住宿，如今正考慮轉飛荷蘭或英國曼徹斯特。他說理解事情較罕見，又指已收國泰電郵用作索償保險，但認為國泰應急速度有待加快。

另一港人邵先生乘搭同一航班，原定探望親友和患末期腎衰竭的前上司。他批評國泰職員被動：「初頭完全唔講咩事，等我仲以為係飛機甩轆。」他認為客服職員缺乏培訓：「成日話唔關佢事，我夠知唔關你事，但唔通關我事咩？你應該係話畀我聽我下一步點做。」他指已改機票至下星期，盼趕及見前上司最後一面。

昨早8時10分起飛卻半途折返的國泰航班CX257，乘客葉先生指上機時不清楚當地機場狀况，直至起飛約3小時後，機長廣播因當地機場「完全封閉」，航班需折返。他憶述機上座位只有三、四成滿，廣播時大部分乘客正睡覺，故整體乘客不算鼓躁。他滿意國泰安排，指下機後有職員帶領到專櫃辦手續，成功預約到今早航班。他稱國泰將事件定性為「天災」，故未獲額外補償。

國泰表示，將豁免重新預訂機票或退改原定昨天和今天往返倫敦希斯路航班的手續費，惟不適用於已全額或部分退款的機票。另外，香港郵政昨宣布，接獲航空公司通知，寄往英國的郵件派遞服務會有延誤。

明報記者