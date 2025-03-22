希斯路機場大停電 幾近全日停運 影響1351航班逾29萬旅客 英反恐部門查變電站起火

起火的變電站位於希斯路機場東北面約2.4公里，消防當地時間周四深夜約11時23分（本港時間周五早上7時23分）接報到場。倫敦消防局稱火勢在當地時間周五早上6時28分受控。網傳影片顯示變電站火勢猛烈，當局呼籲附近居民關閉門窗，以免吸入煙霧。多條道路封閉。

希斯路機場因負責供電的變電站火災而大停電，機場方面發聲明稱為確保乘客和職員安全，機場將關閉至當地時間周五深夜11時59分（本港時間周六早上7時59分）。機場稱不清楚何時能夠恢復可靠供電，呼籲旅客周五避免到機場，同時提醒機場運作未來數日都會嚴重受影響。機場稱周五原定要處理1351個進出機場的航班，涉及29.1萬名旅客，這些航班都受影響。由於航空公司要取消或改道航班，其他機場亦預計會受影響。

波及周邊6.7萬戶斷電

涉事的北海德變電站（North Hyde substation）將高壓電轉換成低壓電流，透過當地電網分配到較小的變電站後，再向家庭和企業供電，而當地配電網絡由蘇格蘭和南方電網公司擁有。事故令海斯（Hayes）及周邊多個社區停電6.7萬戶斷電，截至周五早上仍有5000戶尚未恢復供電。倫敦消防局助理局長古爾本稱火災引發停電，影響當地大批民居和企業，消防員已協助29人前往安全地方，又設立警戒線，疏散約150人。

英國能源大臣文立彬（Ed Miliband）昨日表示，火災亦導致變電站中最少一台的後備發電機失效。《紐約時報》昨日引述文件指出，北海德變電站負責向希斯路機場的東北部分供電，政府官員表示火災似乎也損毀為希斯路機場供電的後備發電機。報道指出，遭受到大停電後而無法迅速恢復供電，令英國基建的可靠性備受質疑。

備用系統不足支持全機場運作

英國廣播公司（BBC）引述希斯路機場消息人士指，機場有多個供電來源，包括柴油發電機和「無間斷電源」，而大停電發生時備用系統「均按預期運作」，但系統不足以支持整個機場運作，因此決定關閉機場。

英國警方稱，雖然目前沒迹象表明火災涉不當行為，但由於變電站的地理位置及事件對英國關鍵國家基礎設施造成的影響，倫敦警察局反恐指揮部已接手調查。BBC指反恐警方介入調查，是因火災對關鍵基建造成非同尋常的損害，是「敵對國家或恐怖組織或希望造成的情况」。

（紐約時報/BBC/獨立報/路透社）