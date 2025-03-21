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美油商控誹謗毀油管 綠色和平遭判賠51億

【明報專訊】環保組織綠色和平2016年參與反對興建美國北達科他州達科他輸油管的示威，遭總部在得州的油管營運商Energy Transfer控告策劃非法暴力計劃，對該公司造成經濟損失。北達科他州曼丹（Mandan）一個陪審團周三（19日）裁定綠色和平及其3個美國實體涉及誹謗、串謀及損害油管等指控，須向營運商賠償6.6億美元（約51億港元）。綠色和平稱賠償會令他們在美國的營運破產，表明會上訴。

在美恐破產 擬上訴

案件源於達科他輸油管2016年的興建工程，當年4月至翌年2月在油管途經的立岩印第安人居留地附近爆發示威，其間發生暴力和破壞行為。示威者在輸油管施工現場外紮營，許多名人與政界人士曾到訪營地，包括現任衛生部長小羅拔甘迺迪。

Energy Transfer在2017年到聯邦法院提告遭駁回後，再入稟北達科他州法院。

營運商指控綠色和平向示威者付錢破壞油管，並散播這個油管項目的假資訊。綠色和平否認領導示威，稱是反對油管當地原住民領導，又稱訴訟威脅言論自由。法院9人陪審團裁定綠色和平要就誹謗、擅闖他人地方和串謀造成損害賠償。油管營運商歡迎裁決，又否認企圖打壓言論。

（路透社/金融時報/CBS/BBC/中央社）

相關字詞﹕油管 綠色和平 言論自由

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