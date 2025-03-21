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以軍恢復地面攻勢 重掌加沙南北要道

【明報專訊】以色列周二開始大規模空襲加沙後，以軍周三（19日）發聲明稱恢復在加沙中部及南部展開有針對性的地面行動，控制中部的內察里姆走廊，並加強在當地部署。加沙衛生官員周四指以軍當天空襲再造成最少70死，巴勒斯坦武裝哈馬斯至昨未就以軍行動聲言報復，有哈馬斯成員稱是為有機會讓局勢受控。

以軍周四指部隊在過去24小時執行具針對性的地面行動，旨在擴大分隔加沙南北的緩衝區，即內察里姆走廊（Netzarim Corridor），以軍亦指示加沙民眾遠離貫穿南北的薩拉丁大道（Salah al-Din Road），要求民眾循沿岸通行。以軍恢復空襲亦令巴人平民再度逃離剛重返生活的家園。有嘗試經薩拉丁大道離開的巴人稱，看到有前往內察里姆走廊的汽車遭以軍攻擊，車內人員生死不明。有的士司機指有推土機在坦克的保護下，從薩拉丁大道東面往西前進。

加沙衛生部門周三曾表示在48小時內有970人被以軍炸死。但路透社昨引述加沙衛生部門發言人稱，以軍恢復攻擊的3天以來，造成了最少510名巴人死亡，逾半是婦孺。哈馬斯周三稱以軍最新行動違反停火協議，哈馬斯仍致力遵守1月跟以色列簽訂的停火協議。

以軍行動亦打擊尋求在加沙重建行政機構的哈馬斯，因本周攻擊已導致當地高級成員身亡，包括哈馬斯任命加沙管治當局實際領導人、安全部門負責人及其助手。

哈馬斯沒即時報復「讓局勢受控」

哈馬斯至昨尚未威脅報復以軍的升級行動，被問及為何未有回應時，哈馬斯官員稱要「給予機會讓局勢受控」。有平民稱沒看到哈馬斯準備恢復戰鬥迹象，但與哈馬斯結盟武裝組織成員稱，哈馬斯在內的武裝成員已高度戒備，正待進一步指示。

另外，以軍表示周四凌晨一枚來自也門的導彈，在進入以國領空前已遭空軍攔截，救護部門稱沒嚴重傷亡報告。上周六遭美軍空襲後多次施襲報復的也門胡塞武裝未有認責。

（BBC/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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