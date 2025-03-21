剛果（金）倡採礦權換美軍援

白宮拒透露細節

齊塞克迪在信件指出，特朗普當選開啟美國的「黃金時代」，兩國伙伴關係將給予美國戰略優勢，確保從剛果民主共和國獲得鈷、鋰、銅和鉭等關鍵礦物資源；而作為交換，齊塞克迪要求特朗普提供一份正式的安全協議，以助剛果（金）軍隊擊敗盧旺達支持的叛軍「3月23日運動」（M23），但信件沒提及希望美國提供什麼形式的軍事支援。

報道引述消息人士，指該信件由一名非正式中間人交到特朗普辦公室，後者再轉交信件到白宮國家安全委員會。國家安全委員會後來再邀請該中間人就有關提議提供簡報。齊塞克迪發言人確認信件的真確性，並表示他們正與美國就取得剛果（金）天然資源談判，說：「美國企業如蘋果公司和Tesla，直接從剛果（金）的源頭購買礦產，並解鎖我們礦產財富的引擎，造福全世界，這符合我們雙方的利益。」

（華爾街日報）