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剛果（金）倡採礦權換美軍援

【明報專訊】《華爾街日報》周三（19日）報道，剛果民主共和國（剛果（金））總統齊塞克迪（Félix Tshisekedi）在2月8日去信美國總統特朗普，提議美國協助擊退叛軍，換取在剛果（金）向美國提供美國高科技公司所需的礦產的開採權。白宮官員稱不會透露總統私人信件的細節。

白宮拒透露細節

齊塞克迪在信件指出，特朗普當選開啟美國的「黃金時代」，兩國伙伴關係將給予美國戰略優勢，確保從剛果民主共和國獲得鈷、鋰、銅和鉭等關鍵礦物資源；而作為交換，齊塞克迪要求特朗普提供一份正式的安全協議，以助剛果（金）軍隊擊敗盧旺達支持的叛軍「3月23日運動」（M23），但信件沒提及希望美國提供什麼形式的軍事支援。

報道引述消息人士，指該信件由一名非正式中間人交到特朗普辦公室，後者再轉交信件到白宮國家安全委員會。國家安全委員會後來再邀請該中間人就有關提議提供簡報。齊塞克迪發言人確認信件的真確性，並表示他們正與美國就取得剛果（金）天然資源談判，說：「美國企業如蘋果公司和Tesla，直接從剛果（金）的源頭購買礦產，並解鎖我們礦產財富的引擎，造福全世界，這符合我們雙方的利益。」

（華爾街日報）

相關字詞﹕3月23日運動（M23） 礦物 剛果民主共和國 特朗普 美國

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