撐彈劾法官7議員獲馬斯克捐款

報道指馬斯克向6名共和黨眾議員，以及參議院司法委員會主席格拉斯利（Charles Grassley）旗下政治組織，分別捐助法例下容許的最高6600美元（約5.1萬港元）現金。獲捐款的聯邦眾議員包括來自得州的吉爾（Brandon Gill），他動議彈劾上周六判決阻撓特朗普政府遣送在美國的委內瑞拉幫派成員到薩爾瓦多的哥倫比亞特區聯邦法官博斯伯格。特朗普在該判決後亦在社交平台呼籲彈劾博斯伯格。另一名馬斯克捐款對象、田納西州聯邦眾議員奧格爾斯（Andy Ogles）早前則曾提案讓特朗普獲第3個總統任期，他指馬斯克的捐助不但值得讚許，「更對美國未來至關重要」。

處理特政府施政爭議法官 頻受暴力威脅

《紐時》同日另報道，處理特朗普政府施政爭議案件的法官近日頻受暴力威脅，網上及現實生活皆有。其中有份處理特朗普政府對外援助撥款案件的最高法院法官巴雷特（Amy Coney Barrett），其一名居於南卡州的姊妹本月10日曾收到郵箱炸彈恐嚇，當局調查後證實是虛驚。

（紐約時報）