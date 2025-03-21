路透：美擬徵中國船舶高額停泊費

特朗普正在起草行政命令以振興美國造船業，該命令將依賴美國貿易代表（USTR）的一項提案來提供資金。USTR提議對進入美國港口的中國製船舶或包含中國製船舶的船隊收取最高150萬美元（1170萬港元）的 「停泊費」。

欲振美造船業 出口商叫苦

根據美國主要出口商和運輸公司的說法，這一潛在費用已影響到運輸農產品、能源、礦產、建築材料和製造商品所需船舶的供應。

美最大煤炭出口商之一Xcoal Energy & Resources行政總裁思拉舍本月12日致美國商務部長盧特尼克的信中表示，船舶業者因擔憂USTR提案所帶來的潛在費用，已拒絕提供未來美國煤炭貨運的報價。

思拉舍警告，如果這些費用正式徵收，美國的煤炭出口可能在60天內完全停止，這將影響價值1300億美元（約1萬億港元）的運輸貨物。他指出，新收費可能使美國煤炭的運輸成本增加高達35%，從而導致其在全球市場上失去競爭力。

代表美國石油產業的強大游說組織美國石油學會，3月10日提交給USTR的評論中表示，計劃徵收的費用可能進一步阻礙美國出口其他能源產品，如石油、液化天然氣（LNG）和精煉燃料。

USTR的提案旨在促使美國出口貨物更依賴美國建造且懸掛美國旗的船舶。然而，目前懸掛美國國旗的貨船不到200艘，且並非所有船都是美國建造。

波羅的海國際航運公會（BIMCO）3月17日向USTR提交的評論中強調，潛在新費用可能會削減美國能源出口，尤其是LNG，因為目前並無任何美國建造、懸掛美國國旗的LNG運輸船投入運營或訂購中。

美國農民已經因中國、墨西哥和加拿大的報復關稅而遭受打擊，美國農業局聯合會表示， 「停泊費」將令農產品出口雪上加霜。

（路透社/CNBC）