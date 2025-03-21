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歐盟加拿大推武器「本土化」 致力擺脫依賴美

【明報專訊】鑑於美國特朗普政府外交政策轉向，歐盟和加拿大正積極擺脫依賴美國武器；歐盟委員會周三（19日）提案1500億歐元（約1.27萬億港元）防衛撥款必須用於買「本土貨」，排除適用於購置美國、英國及土耳其武器。加拿大則正跟歐盟商討購入和製造更多歐洲軍備，包括瑞典戰鬥機。

在上述新提案下，歐盟的購置武器撥款只向區內軍工企業開放，而跟歐盟簽訂防衛協議國家的公司仍尚能受惠——最少65%的資金須用於歐盟、挪威和烏克蘭公司的武器上，餘下約35%可用作購買韓國、日本、阿爾巴尼亞、摩爾多瓦、北馬其頓等伙伴的產品；另一方面排除購置任何第三國設有製造、原料及使用限制的先進武器系統，意味「愛國者」導彈防禦系統等多種美國製武器將受影響。提案仍須經歐盟成員國表決。歐盟外交及安全政策高級代表卡拉斯稱，烏戰突顯在沒有外國限制下擁有武器的重要性。

加研購入更多歐洲軍備

《紐約時報》等美媒周三報道，加拿大總理卡尼早前表示瑞典紳寶（Saab）公司正提議在加拿大組裝及維修旗下「鷹獅」（Gripen）戰鬥機，加方亦有意分散軍備採購並加強跟歐盟的關係。加拿大與歐盟官員透露，雙方尋求簽訂防衛協議，讓歐盟防衛撥款可購置加拿大武器。加拿大國防部上周透露，卡尼正指示防長重新審視採購美國F-35戰機的合約。

此外，歐盟周三提出「2030年歐洲防衛準備」白皮書，建議就包括以下方面採取行動：收窄成員國之間防衛實力差距；增強聯合採購以扶助歐洲軍工業；通過精簡監管擴大歐洲防衛市場；通過進一步整合軍工業及加強軍援支持烏克蘭；提升尤其對鄰接俄羅斯和白俄羅斯邊境的安全，加強軍事機動和儲備，以應付最壞情况；增進與全球志同道合國家的伙伴合作。

（金融時報/紐約時報）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕卡尼 國防 武器 加拿大 歐盟

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