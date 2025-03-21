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特朗普提接管烏核電站「最佳保護」 為採礦供電促美企投資 分析：俄方不太可能棄談判籌碼

【明報專訊】美國總統特朗普周二與俄羅斯總統普京通電話，就解決烏克蘭危機、美俄關係正常化等問題展開討論後，周三（19日）再跟烏克蘭總統澤連斯基通電話。澤連斯基事後表示，雙方討論過由美國接管目前被俄羅斯佔領的扎波羅熱核電站。該核電站位於烏克蘭南部，為歐洲最大核電站，停運前供烏兩成所需電力。烏方官員稱曾討論該核電站作為美烏礦產協議的一部分，因開採烏克蘭礦產需要用上大量電力。分析認為，特朗普取得扎波羅熱核電站將促進美企對烏投資，但相信俄方不太可能同意讓出核電站。

特朗普在周三會談後表示他與澤連斯基舉行了一次「非常好」的電話交流。他指兩人通話約一小時，大部分討論都基於他前一天與普京的通話內容，目的是使俄、烏的要求和需要協調一致。知情人士則透露，澤連斯基在與特朗普談話中表示同意暫停攻擊俄國能源設施，雙方又認同需努力進一步擴大停火。

澤連斯基不點名指扎波羅熱核電站

美國國務卿魯比奧與白宮國安顧問華爾茲其後再公布，特、澤通話討論了烏克蘭的電力供應和核電站，形容美方擁有豐富的電力和公用事業專業知識，又指美國擁有這些核電站將是保護該基礎設施的最佳方式。烏克蘭境內有4個核電站，魯比奧和華爾茲並未說明討論涉及哪幾個核電站。

在芬蘭展開國事訪問的澤連斯基在網上簡報稱：「我們只談論一座核電站，這座核電站正被俄羅斯佔領。」俄方目前唯一控制的是扎波羅熱核電站。

位於第聶伯河東岸的扎波羅熱核電站，2022年俄軍全面侵烏不久就被佔領，陷入全面停止供電至今，其附近有數個在烏方控制下的鈦、鐵和稀土礦。烏官員稱俄軍在核電站範圍部署了1000名士兵，把其轉化為軍事基地，用作訓練場和施放無人機的前哨站。烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）強調該核電站為烏方所有，只有他們才能重啟它。澤連斯基周三指出，讓扎波羅熱核電站再度運作可能需時兩年多，強調烏克蘭和歐洲都需要該核電站供電。

專家：俄視為撤制裁政治籌碼

基輔與華盛頓已就美國獲取烏克蘭未開採的關鍵礦產談判數周。《紐約時報》周二引述烏克蘭官員及知情人士報道，烏方向美方強調只有讓有6個反應堆的扎波羅熱核電站重歸烏克蘭控制，礦產加工才可行。報道引述能源專家表示，接管扎波羅熱核電站能為美國帶來經濟利益，因該核電站燃料和技術本身是由美國核能科技公司Westinghouse提供。

華盛頓智庫「凱南研究所」（Kennan Institute）能源專家普羅基普（Andrian Prokip）指，收復扎波羅熱核電站可解烏克蘭當下能源短缺的燃眉之急，但俄方或會要求西方以重大讓步作為交換條件，例如撤銷制裁。挪威奧斯陸大學防衛事務研究員霍夫曼（Fabian Hoffmann）也指出，既然扎波羅熱核電站能為烏克蘭帶來巨大經濟利益，俄羅斯將視之為政治籌碼，不會輕易放手。

另一方面，俄羅斯總統助理烏沙科夫昨表示，俄美將在下周一（24日）於沙特阿拉伯利雅得舉行會談，將討論「黑海航運安全倡議前景」的問題等議題。

（金融時報/紐約時報/基輔獨立報）

（俄軍侵烏）

相關字詞﹕扎波羅熱核電站 俄軍侵烏 美烏礦產協議

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