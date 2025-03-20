以復炸加沙 總理：只是開始 48小時970死 哈馬斯轟不惜犧牲人質

以軍周二凌晨恢復自1月19日首階段停火以來對加沙的最猛烈攻擊。加沙衛生部表示，周二空襲導致最少413人死亡、逾500人受傷，到了周三累計死亡人數增至970。以軍周三還空襲了加沙的聯合國機構辦公地點，導致外國職員1死5人重傷。以軍昨在社交平台發文及散發傳單，敦促加沙人離開加沙北部和南部的「危險戰鬥區」，轉往加沙市和汗尤尼斯以西避難。

哈馬斯發言人昨重申，他們沒有關閉談判大門，但既已簽署1月的停火協議，拒絕接納新協議。哈馬斯政治局成員里舍格（Izzat al-Risheq）批評內塔尼亞胡重新開戰是對人質「執行死刑的決定」和利用戰事作為政治「救生艇」。

分析：內塔尼亞胡轉移國民視線

以色列和美國官員表示，因為哈馬斯的談判態度和策劃對以色列襲擊，因此重啟空襲。惟《華盛頓郵報》引述以色列政治領袖和分析認為，內塔尼亞胡重啟戰事有國內政治壓力的考慮，尤其是他要在3月31日前得到國會通過國家預算，否則其政府須解散，惟早前一些極端正統猶太教政黨成員威脅在國會投棄權票。分析認為，重啟戰事不僅可轉移國民視線，還能獲取反對停火的極右政黨支持。

周二大規模空襲當天，以色列極右的猶太力量黨事隔兩月重新加入執政聯盟，該黨領袖本格維爾（Itamar Ben-Gvir）周三獲重任國家安全部長。

中國常駐聯合國代表傅聰周二表示，中方遺憾來之不易的加沙停火局面被破壞，強烈譴責以色列再次挑起戰火。

（華盛頓郵報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）