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土耳其拘埃爾多安政治勁敵 掀示威

【明報專訊】土耳其警方周三（19日）以調查貪污及恐怖組織聯繫為由，拘捕總統埃爾多安的政治勁敵、伊斯坦布爾市長伊馬姆奧盧（圖）。在前一天，伊馬姆奧盧被母校伊斯坦布爾大學指其1990年入學過程有問題，褫奪其學士學位，這勢將令他失去參選資格，因憲法規定總統候選人必須擁有高等教育學位。最大在野黨共和人民黨（CHP）指摘當局的無根據指控有政治動機；歐洲理事會強烈譴責拘留行動「違背人民意願」。數以百計市民昨到拘留伊馬姆奧盧的警察總部外示威，各地醞釀更大型抗議活動。

大學指35年前入學有問題 撤學位

54歲的伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）周三清晨在數百警員突擊搜查寓所後被捕。檢察官辦公室稱，伊馬姆奧盧涉及賄賂和招標舞弊，以及協助恐怖組織庫爾德工人黨（PKK）兩宗案件。除他以外，同日兩名地方行政首長、商人、記者等逾100人也涉嫌「經營犯罪組織、敲詐勒索、賄賂和欺詐」被捕，部分是伊馬姆奧盧的共和人民黨（CHP）黨友。

伊馬姆奧盧被拘消息傳出後，土耳其多個社交媒體及即時通訊軟件一度癱瘓，市政府部署數百警員防亂，警察總部鄰近街道及鬧市內最大廣場被封鎖，當局還禁止示威4天。

伊馬姆奧盧昨午在X發文譴責當局利用警察作政治武器。CHP領袖厄澤爾（Ozgur Ozel）譴責當局，指「使用武力篡奪或阻撓人民的意願就是政變」。伊馬姆奧盧去年連任該國最大城市伊斯坦布爾的市長。CHP原定下周日（23日）正式確認他代表該黨參加下屆2028年大選，挑戰從2003年掌權至今的埃爾多安。

（DW/法新社/彭博社）

相關字詞﹕土耳其共和人民黨（CHP） 伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu） 伊斯坦布爾 埃爾多安 土耳其

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