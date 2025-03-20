土耳其拘埃爾多安政治勁敵 掀示威

大學指35年前入學有問題 撤學位

54歲的伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）周三清晨在數百警員突擊搜查寓所後被捕。檢察官辦公室稱，伊馬姆奧盧涉及賄賂和招標舞弊，以及協助恐怖組織庫爾德工人黨（PKK）兩宗案件。除他以外，同日兩名地方行政首長、商人、記者等逾100人也涉嫌「經營犯罪組織、敲詐勒索、賄賂和欺詐」被捕，部分是伊馬姆奧盧的共和人民黨（CHP）黨友。

伊馬姆奧盧被拘消息傳出後，土耳其多個社交媒體及即時通訊軟件一度癱瘓，市政府部署數百警員防亂，警察總部鄰近街道及鬧市內最大廣場被封鎖，當局還禁止示威4天。

伊馬姆奧盧昨午在X發文譴責當局利用警察作政治武器。CHP領袖厄澤爾（Ozgur Ozel）譴責當局，指「使用武力篡奪或阻撓人民的意願就是政變」。伊馬姆奧盧去年連任該國最大城市伊斯坦布爾的市長。CHP原定下周日（23日）正式確認他代表該黨參加下屆2028年大選，挑戰從2003年掌權至今的埃爾多安。

（DW/法新社/彭博社）