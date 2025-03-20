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美首席大法官不點名指摘特朗普

【明報專訊】美國聯邦最高法院首席大法官羅伯茨周二（18日）罕有地不點名指摘總統特朗普提出彈劾聯邦法官一事，進一步突顯特朗普與司法部門醞釀的衝突白熱化。

維護司法 反對因分歧彈劾法官

美國白宮上周六表示，特朗普簽署行政命令，引用美國1798年出台的《外國敵人法》，批准加速驅逐一批委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」的成員。隨後，華盛頓哥倫比亞特區聯邦地區法官博斯伯格（James Boasberg）簽發一項有效期14天的臨時禁令，阻止驅逐這批移民，包括要正在飛行、載有這些人員的飛機回航，但特朗普政府未有理會。特朗普隨後更形容博斯伯格為「麻煩製造者」和「激進的左翼瘋子」，他在旗下社交平台Truth Social發文說：「這名法官，就像許多我被迫面對的扭曲法官一樣，應該被彈劾。」共和黨眾議員吉爾（Brandon Gill）周二隨即表示，已在眾議院提交針對博斯伯格的彈劾條款。　

羅伯茨（John Roberts）同日發聲明，稱應通過傳統上訴程序解決法律爭端，「當對司法裁決有分歧時，彈劾法官不是應對分歧的合適方式，正常上訴才是，這在過去兩個多世紀的時間裏已獲確認」。其聲明並沒提及特朗普或博斯伯格。

對於羅伯茨的發聲，多家美國傳媒形容為「非常罕見」。分析人士評論，這一事件加劇了美國法律界的擔憂，認為聯邦政府可能無視法院命令，進而引發憲法危機。聯邦法官為總統提名的終身職位，只有因「重罪或輕罪」遭聯邦眾議院彈劾（需過半數通過）並遭聯邦參議院定罪（需三分之二通過）後才能被解職。聯邦法官極少被彈劾，據美聯社報道，美國歷來有15名法官被彈劾，其中8人被罷免，對上一次有法官遭國會罷免是2010年。

（法新社/ ABC/新華社/中新社）

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