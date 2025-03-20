美國務院停資助耶魯計劃 涉刪除被擄烏童追蹤資料

耶魯大學人道研究實驗室利用政府提供的衛星影像和其他系統，監控着俄羅斯境內116個地點。國務院上月終止資助有關項目後，研究人員無法取得數據庫內的資料，包括追蹤多達烏克蘭3.5萬兒童身分和位置的衛星影像和生物特徵數據。路透社引述熟悉該追蹤項目的人士，指控國務院取消與耶魯大學人道研究實驗室的合約，導致花費納稅人2600萬美元取得的戰爭罪數據被刪除，協助普京逃離法網。

專家：銷毁戰爭罪證涉違國際法

耶魯大學消息人士也向《獨立報》透露，國務院刪除了有關證據，「目前不清楚是意外還是故意（刪除）」。法律專家指出，在日瓦內公約下，銷毁戰爭罪證據也屬於戰爭罪行。

俄亥俄州民主黨眾議員蘭茨曼（Greg Landsman）為首的多名國會議員，周三（19日）去信國務卿魯比奧和財長貝森特，表示「我們有理由相信，該資料庫中的數據已被永久刪除。」他們敦促特朗普政府立即恢復協助將烏兒童帶回家的工作，並對涉轉移兒童的俄羅斯及白俄官員實施制裁。

烏克蘭曾表示，數以萬計兒童在未經家人或監護人同意下被帶往俄羅斯或俄佔領區，構成戰爭罪及聯合國條約對種族滅絕的定義。俄羅斯則表示，這些撤離是自願的，旨在保護兒童免受戰火傷害。耶魯大學人道研究實驗室迄今發布了16份有關烏克蘭的重要報告，並促成國際刑事法院（ICC）對多名俄羅斯人提出6項起訴。2023年3月，ICC對俄羅斯兒童權利專員勒沃瓦-別洛娃及普京發出拘捕令，指控他們涉嫌綁架烏克蘭兒童。

（路透社/華盛頓郵報/獨立報）

（俄軍侵烏）