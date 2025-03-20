美國務院停資助耶魯計劃 涉刪除被擄烏童追蹤資料

【明報專訊】美國總統特朗普上台後大削政府項目及對外援助，包括上月終止資助耶魯大學人道研究實驗室，該實驗室正匯編一個記錄俄羅斯戰爭罪行的資料庫，包括追蹤俄羅斯涉從烏克蘭綁架約3.5萬名兒童的罪證。英國《獨立報》周二（18日）引述耶魯大學消息人士報道，美國國務院已刪除這些可用作營救及起訴包括俄總統普京在內涉事者的證據。民主黨多名眾議員周三去信國務卿魯比奧，要求政府恢復有關項目。有專家指出，銷毁戰爭罪行證據涉違國際法。
耶魯大學人道研究實驗室利用政府提供的衛星影像和其他系統，監控着俄羅斯境內116個地點。國務院上月終止資助有關項目後，研究人員無法取得數據庫內的資料，包括追蹤多達烏克蘭3.5萬兒童身分和位置的衛星影像和生物特徵數據。路透社引述熟悉該追蹤項目的人士，指控國務院取消與耶魯大學人道研究實驗室的合約，導致花費納稅人2600萬美元取得的戰爭罪數據被刪除，協助普京逃離法網。
專家：銷毁戰爭罪證涉違國際法
耶魯大學消息人士也向《獨立報》透露，國務院刪除了有關證據，「目前不清楚是意外還是故意（刪除）」。法律專家指出，在日瓦內公約下，銷毁戰爭罪證據也屬於戰爭罪行。
俄亥俄州民主黨眾議員蘭茨曼（Greg Landsman）為首的多名國會議員，周三（19日）去信國務卿魯比奧和財長貝森特，表示「我們有理由相信，該資料庫中的數據已被永久刪除。」他們敦促特朗普政府立即恢復協助將烏兒童帶回家的工作，並對涉轉移兒童的俄羅斯及白俄官員實施制裁。
烏克蘭曾表示，數以萬計兒童在未經家人或監護人同意下被帶往俄羅斯或俄佔領區，構成戰爭罪及聯合國條約對種族滅絕的定義。俄羅斯則表示，這些撤離是自願的，旨在保護兒童免受戰火傷害。耶魯大學人道研究實驗室迄今發布了16份有關烏克蘭的重要報告，並促成國際刑事法院（ICC）對多名俄羅斯人提出6項起訴。2023年3月，ICC對俄羅斯兒童權利專員勒沃瓦-別洛娃及普京發出拘捕令，指控他們涉嫌綁架烏克蘭兒童。