俄允局部停火條件苛 烏質疑誠意 普京促停武器情報供烏 澤連斯基與特通話了解細節

特朗普與普京周二為時大約90分鐘的會談中，普京同意特朗普提出交戰雙方暫停互相攻擊能源設施的建議。克宮表示，普京就停火提出多個條件，包括：1）烏克蘭停止軍隊動員；2）烏軍停止再武裝；3）要防止衝突升級並通過政治和外交手段解決衝突的關鍵條件，就要完全停止外國對烏克蘭軍援和情報分享。

俄烏交換各自175被俘人員

克宮稱普京同意俄烏雙方周三交換戰俘，俄方另會基於人道立場交還受傷烏軍。俄國防部昨證實，已和烏克蘭交換各175名被俘人員，俄國另移送22名重傷士兵予烏克蘭。

俄方又表示普京及特朗普同意將繼續努力以雙邊方式解決烏克蘭問題，《衛報》分析指這意味烏克蘭或繼續被排除談判之外。

特普二人原定俄國時間周二下午4時至6時會談，最終遲了1小時開始，因會談預定開始期間普京仍在跟俄國工業及商界寡頭出席會議。外媒報道指會議主持一度提醒普京已到跟特朗普的通話時間，但他顯得毫不着急。

美國白宮公布的會談內容與俄方略有不同。白宮稱美俄領袖同意和平進程將從停止攻擊「能源和基礎設施」為起點，但俄方僅指是「能源設施」。美方聲明指美俄會就實行黑海海上停火、全面停火與永久和平展開技術談判，而這些談判會立即在中東舉行。美國中東問題特使威特科夫周二向霍士新聞稱，美方下周日（23日）會在沙特阿拉伯城市吉達跟俄方討論俄烏戰爭。

澤連斯基周二歡迎提議，但稱需要美國提供更多詳情，又指俄國沒準備好停戰，而普京目的是要削弱烏克蘭。至周三，澤連斯基訪問芬蘭時在記者會稱，俄軍深夜出動150架無人機攻擊能源設施等，包括兩間醫院受損，稱襲擊導致1死數傷，他指最新攻擊反映普京的說話跟現實不符。

特澤通話1小時 協調俄烏需求

在特、普會談後翌日，澤連斯基在本港周三晚大約10時40分與特朗普通電話。特朗普其後在其社交網站Truth Social貼文，表示他與澤連斯基舉行了一次「非常好」的電話交流。特朗普指兩人通話約一小時，稱大部分討論都基於他前一天與普京的通話內容，目的是使俄、烏的要求和需要協調一致。 特朗普指各方正步入正軌，他將要求國務卿魯比奧和國安顧問華爾茲準確描述討論要點，而該聲明將很快發布。知情人士稱，澤連斯基在與特朗普談話中表示同意暫停攻擊俄能源設施，雙方又認同需努力進一步擴大停火。

英國首相施紀賢的發言人稱歡迎特朗普為實現停火所作的努力，但普京並未像烏克蘭那樣同意全面、立即無條件停火令人失望。意大利總理梅洛尼昨稱普京同意暫停攻擊能源設施，「是朝向特朗普和澤連斯基達成的方案邁出第一步」。中國外交部發言人毛寧昨表示，中方樂見一切通往停火的努力，認為這是實現和平的必要一步。

特普會談被質疑「雷聲大雨點小」

英國廣播公司（BBC）指特朗普事前大事宣揚與普京的通話，但結果似乎並沒什麼值得大事宣揚。報道稱普京給了特朗普足夠的理由來宣稱他在烏克蘭和平進程取得進展，同時不至於讓人覺得他被克宮操縱，但會談結果跟美國希望俄羅斯同意全面無條件停火目標相距甚遠。

英歐商議加快武器援烏 匈牙利成障礙

俄羅斯周二表明若要全面停火，西方必須先停止軍援烏克蘭。英國外相林德偉（David Lammy）同日接受彭博社訪問時表示，英國與歐盟正商討加快向烏克蘭運送武器。惟歐盟成員國之一的匈牙利周一表明反對歐盟加碼200億歐元（約1698億港元）援烏的計劃。

（路透社/衛報/國會山莊報/基輔獨立報/BBC）

（俄軍侵烏）