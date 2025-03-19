哈佛擴大學生津貼範圍 家庭月入不足13萬免學費

根據哈佛官網，2024至2025學年度，哈佛本科生每年平均學費為5.7萬美元（約44萬港元），連同食宿等雜費則超過8.2萬美元（約64萬港元）。這所常春藤聯盟（Ivy League）名校過去為家庭年收入不足8.5萬美元（相當於月入5.5萬港元）的學生豁免學費。哈佛每年註冊約2.46萬名大學生，其中約55%接受某種類型的財務援助。哈佛表示，最新的決定將令86%美國家庭都獲納入財政資助範圍。

校長盼讓更多人可負擔擴視野

哈佛大學校長加伯（Alan Garber）在聲明中說，讓更多人能夠負擔到哈佛讀書，讓學生能接觸到背景、經驗和視野都更廣闊的人，這有助促進學生的智慧和個人成長。措施將於2025至2026學年起實施。

自從總統特朗普今年1月上任後，就持續施壓要大學停止按「多元、公平、共融」（DEI）收生的做法，路透社報道稱各大學都因此要尋找新方法留住不同種族和背景的學生。麻省理工和賓夕法尼亞大學去年11月均宣布為家庭年收入20萬美元或以下的學生豁免學費。

（華爾街日報/路透社/CNN/中央社）