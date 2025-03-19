明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

哈佛擴大學生津貼範圍 家庭月入不足13萬免學費

【明報專訊】美國哈佛大學周一（17日）宣布大幅提高學費津貼計劃範圍，家庭年收入20萬美元（約156萬港元，即每月13萬港元）或以下的學生將獲豁免學費，家庭年收入在10萬美元或以下的學生，校方還會提供住宿、健康保險和交通費等補助。

根據哈佛官網，2024至2025學年度，哈佛本科生每年平均學費為5.7萬美元（約44萬港元），連同食宿等雜費則超過8.2萬美元（約64萬港元）。這所常春藤聯盟（Ivy League）名校過去為家庭年收入不足8.5萬美元（相當於月入5.5萬港元）的學生豁免學費。哈佛每年註冊約2.46萬名大學生，其中約55%接受某種類型的財務援助。哈佛表示，最新的決定將令86%美國家庭都獲納入財政資助範圍。

校長盼讓更多人可負擔擴視野

哈佛大學校長加伯（Alan Garber）在聲明中說，讓更多人能夠負擔到哈佛讀書，讓學生能接觸到背景、經驗和視野都更廣闊的人，這有助促進學生的智慧和個人成長。措施將於2025至2026學年起實施。

自從總統特朗普今年1月上任後，就持續施壓要大學停止按「多元、公平、共融」（DEI）收生的做法，路透社報道稱各大學都因此要尋找新方法留住不同種族和背景的學生。麻省理工和賓夕法尼亞大學去年11月均宣布為家庭年收入20萬美元或以下的學生豁免學費。

（華爾街日報/路透社/CNN/中央社）

相關字詞﹕學費 減免 哈佛大學 美國

上 / 下一篇新聞