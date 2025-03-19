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加總理促特停失禮言論後會談 上任後外訪破例先往歐 暗斥「美國不可靠」

【明報專訊】到歐洲開展上任後首次訪問的加拿大總理卡尼表示，美國總統特朗普必須停止發表有關加拿大的「不尊重」言論，兩國才可以就未來關係展開討論。特朗普矢言對加拿大輸美商品加徵關稅，又經常說要把加拿大納為美國第51個州，觸發加拿大的反美情緒。表明會強硬應對特朗普的卡尼，首次官式外訪目的地選擇了歐洲的英國和法國，打破加國新總理先訪問美國的傳統，其言論亦被指暗斥特朗普治下的美國並非「可靠盟友」。

卡尼（Mark Carney）在上周五上任，本周一（17日）展開首次外訪。他先到法國巴黎與總統馬克龍會面，在隨後舉行的聯合記者會上說：「對加拿大而言，與法國這樣的可靠盟友強化連結比以往都更加重要……我們知道經濟合作，而非衝突，才是打造強健經濟的方式。」政治網媒Politico分析，卡尼這句「可靠盟友」，顯然就是針對特朗普而說。馬克龍也意有所指強調，他和卡尼都堅信尊重國際規則的公平貿易有利於所有人，「絕對比破壞生產鏈和經濟融合、同時引發通脹的關稅更有效」。

卡尼隨後到英國，與首相施紀賢（Keir Starmer）以及身兼加拿大元首的國王查理斯三世見面。卡尼隨後回應記者提問時說：「我們已譴責（特朗普政府關於將加拿大納入美國第51個州的）那些言論。那些話很不尊重，對事情一點幫助都沒有，必須停止這些言論，我們才能與美國坐下來談談彼此廣泛的伙伴關係。」他又說，加拿大希望就兩國整體商務和安全關係展開更全面的討論和談判，「當美國準備好對話，我們更是隨時可以坐下來談」。這被視為卡尼自今年1月投入政界以來對特朗普最嚴厲的言論。

卡尼：貿易安全太依賴美國

卡尼又說：「很明顯的是，我們的對外貿易和安全關係太依賴美國，必須多元發展……這就是我首先造訪巴黎和倫敦的原因之一。」施紀賢則強調兩國擁有「共同的價值」和「共同的國王」，並感謝卡尼在烏克蘭議題上的態度。卡尼兩天前參加一場英國舉辦的支持烏克蘭視像會議。

（法新社/CNN）

相關字詞﹕英王查理斯三世 馬克龍 施紀賢 卡尼 加拿大 英加關係 法加關係

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