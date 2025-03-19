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美軍續炸胡塞 伊朗警告侵略有嚴重後果

【明報專訊】美國總統特朗普周一（17日）在其社交平台Truth Social表示，也門胡塞武裝從現在起「每按伊朗指揮和使用伊朗武器開火」，伊朗就得負上責任和承擔可怕後果。他指控伊朗在胡塞武裝幕後指揮每個行動，提供最先進軍備、情報和金錢。伊朗塔斯尼姆通訊社昨報道，伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼已致信聯合國安理會，強烈譴責美國總統等高官最近的敵對言論，警告美國任何侵略行動都將產生嚴重後果。另一方面，胡塞武裝的傳媒昨表示，美軍又於周一和周二凌晨，分別空襲了也門西部紅海城市荷台達、薩利夫和首都薩那。胡塞武裝周二則聲稱在48個小時內，三度用導彈和無人機攻擊位於紅海北部的美國航空母艦「杜魯門」號（USS Harry S. Truman）。美軍否認。

分析指3考量 對伊極限施壓

分析認為，美軍由上周六起對也門胡塞武裝實行大規模空襲主要有三重考量。一）是對胡塞武裝損害美方通航利益展開報復。二）是進一步削弱「抵抗之弧」。西方輿論長期指摘胡塞武裝是伊朗主導的針對以色列的「抵抗之弧」成員之一，而巴勒斯坦哈馬斯、黎巴嫩真主黨等其他成員的力量已遭到削弱。三）是對伊朗展開極限施壓，希望促使伊朗放棄研發核武器並與美國談判。

（法新社/新華社）

相關字詞﹕特朗普 也門 胡塞武裝 美伊關係

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