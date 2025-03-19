美軍續炸胡塞 伊朗警告侵略有嚴重後果

【明報專訊】美國總統特朗普周一（17日）在其社交平台Truth Social表示，也門胡塞武裝從現在起「每按伊朗指揮和使用伊朗武器開火」，伊朗就得負上責任和承擔可怕後果。他指控伊朗在胡塞武裝幕後指揮每個行動，提供最先進軍備、情報和金錢。伊朗塔斯尼姆通訊社昨報道，伊朗常駐聯合國代表伊拉瓦尼已致信聯合國安理會，強烈譴責美國總統等高官最近的敵對言論，警告美國任何侵略行動都將產生嚴重後果。另一方面，胡塞武裝的傳媒昨表示，美軍又於周一和周二凌晨，分別空襲了也門西部紅海城市荷台達、薩利夫和首都薩那。胡塞武裝周二則聲稱在48個小時內，三度用導彈和無人機攻擊位於紅海北部的美國航空母艦「杜魯門」號（USS Harry S. Truman）。美軍否認。