以軍炸加沙逾400死 重創停火進程

聯國震驚 埃及譴責違停火

在以色列周二凌晨約2時（香港周二早上8時），加沙遍地響起襲擊警報，同時以軍在社交媒體Telegram宣布，已對哈馬斯目標實施大規模攻擊。加沙衛生部表示，空襲數百名死者包括婦孺。哈馬斯表示，加沙政府領導人達利斯（Essam al-Dalis）等多名官員死亡。

最近返回加沙北部城鎮拜特拉希耶的24歲女子納斯爾表示，被炮火戰鬥聲驚醒，孩子「叫喊不想要又一場戰事」。有目擊者稱逾20架戰機分別空襲北部加沙市、中部代爾拜拉赫、南部拉法和汗尤尼斯等地；當時正在守伊斯蘭齋戒月的許多加沙人剛在享用早餐或外出撿拾柴枝準備生火煮食。

以色列指這是一次先發制人、防止哈馬斯再度武裝的攻勢。以總理辦公室聲明表示，攻擊由總理內塔尼亞胡和防長卡茨下令，指摘「哈馬斯屢次拒絕釋放我們的人質，以及否決它從美國總統特使威特科夫和調停方收到的全部方案」。以色列國防軍表示，將持續攻擊加沙的哈馬斯和「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織」（PIJ）目標。

以指摘哈馬斯屢拒放人質

白宮發言人萊維特告訴霍士新聞，以色列實施空襲前曾與特朗普政府磋商。一名匿名以色列官員告訴《華盛頓郵報》，以色列回歸加沙戰鬥跟華府「有充分協調」。

哈馬斯指摘以色列違反停火協議，呼籲停調各方和聯合國介入。一名哈馬斯官員抨擊以色列說：「我方遵守及嚴格執行停火協議，可是以色列違背承諾，恢復侵略和戰爭撕毁協議。」

以色列人質家屬組織指摘以軍的攻擊：「以色列政府選擇拋棄人質。我們對蓄意破壞帶我們的摯親回家進程的行為感到震驚、憤怒和深切關注。」

以哈在卡塔爾、埃及、美國調解下1月達成停火協議，分3階段執行。首階段哈馬斯釋放了25名人質。以方估計餘下59名人質中，仍生存者不足五成。以哈雙方已接納美國提議，把原定3月1日結束的第一階段延長至4月中旬，方便交涉進一步交換哈馬斯手上人質和以色列所囚巴人。不過，雙方對如何維持停火意見分歧。

（法新社/路透社/華盛頓郵報/CNN/BBC）