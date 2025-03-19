德下院通過擴國防開支 不受憲法「債務煞車」束縛

法案允許德國政府在國防開支超過國內生產總值（GDP）的1%時，讓其不受德國憲法中的「債務煞車」（Debt Brake）條款束縛，並且將設立5000億歐元（約4.3萬億港元）的基礎設施投資基金。「債務煞車」機制規定聯邦政府的新增財赤不得超過GDP的0.35%，而法案旨在放寬該限制，使政府能夠投入更多資金於國防、基礎設施與振興經濟。

預計周五參議院表決

除了國內投資外，這項被德媒稱為「財政火箭炮」（fiscal bazooka）的支出計劃還將在2025年額外提供30億歐元（255億港元）以支持烏克蘭。

法案昨在聯邦議院獲所需的三分之二多數支持。事前，CDU及其姊妹黨基社盟（CSU）、社民黨（SPD）、綠黨（Greens）的領袖均表示有信心法案獲通過。

法案仍須提交至聯邦參議院（議會上院），也需三分之二多數，計劃周五表決。

CDU/CSU聯盟在上月大選獲勝後，敦促迅速應對美國對歐洲防務承諾可能減弱的風險。CDU/CSU與SPD亦希望法案能趕在今屆國會通過，因新一屆國會下周二（25日）開始運作時，極右「德國另類選擇黨」（AfD）和極左「左翼黨」（Die Linke）的席次增加，可能阻撓法案通過。

（法新社/路透社/德新社）