普京鬆綁 允部分西方基金售俄證券

投資者押注戰後經濟

《金融時報》（FT）周一（17日）報道，克里姆林宮當日發布法令，允許美國對冲基金Jane Street、資產管理公司GMO和美國基金管理巨擘富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）在內的投資者，將所持俄羅斯公司股份售予一家名為683 Capital Partners的美國對冲基金。該法令還規定，683 Capital Partners隨後可自由與兩家俄羅斯投資基金交易，毋須額外獲得普京批准。

俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，普京簽署法令禁止國際投資者買賣俄羅斯銀行和能源公司的股票與債券，任何此類交易均需獲得俄羅斯當局批准。由於出售受限、制裁影響嚴重，西方機構持有的俄羅斯企業股票大多已被視為幾乎無價值。

投資人看好特朗普對普京抱持友善態度，將推動資金重返俄國經濟。FT報道指出，俄羅斯盧布兌美元匯率今年以來升了36%，俄羅斯股市也因投資者押注美國可能放鬆對俄制裁而上漲。

中國願助烏重建

另外，中國國家國際發展合作署（國合署）發言人李明周一在例行記者會上，針對中國未來是否將就烏克蘭停戰、恢復和平和未來重建提供幫助表示，中方願繼續根據當事方的意願，繼續提供力所能及的幫助，包括參與烏克蘭未來重建的工作。

（金融時報/中央社/人民網）