特普90分鐘通話 俄特使：世界更安全 特朗普預告與俄「分資產」 紐時:恐二戰《雅爾塔協定》翻版

克宮發言人佩斯科夫昨較早前曾宣布，「特普通話」會在香港時間同日下午9至11時舉行，將討論烏克蘭問題和美俄關係「正常化」等多項議題。然而在預定開始時間，普京仍在跟俄羅斯寡頭會面。到香港周二晚上10時54分，白宮發言人終宣布「特普通話」已在下午10時起展開，指對話「進展良好，仍在舉行」。其後《紐約郵報》再引述白宮說法，指特朗普正跟普京商討類似烏方的30天無條件停火方案。

克里米亞核電站歸屬成焦點

特朗普重返白宮後，2月12日首次跟普京通電話，其後展開逾一個月俄烏斡旋。特朗普上周促成烏方首肯無條件停火30天，其特使威特科夫其後捎回普京的口訊，促成「特普通話」周二再次舉行。會前外界焦點在於特朗普會否向俄方讓步以換取停火，他周一乘坐空軍一號專機返回白宮時向隨行記者表示「在過去的周末已有許多工作完成了」，認為經過與俄烏商討多時後，「有很好的機會」令戰爭告一段落。

然而，特朗普表示與普京將會討論「領土」和「發電站」，「這是個大問題，但我想我們已與（俄烏）雙方討論了很多東西，我們已討論有關分配特定資產（dividing up certain assets）的事宜」。「發電站」料指俄軍控制的扎波羅熱核電站，「領土」的指涉則不確定，但有可能是對俄方掌控黑海深具戰略意義的克里米亞半島。

俄求安全保證 烏不能入北約

美國時事網站Semafor周二較早前引述兩名知情人士報道，特朗普政府正考慮承認克里米亞地區為俄羅斯領土，作為任何未來停戰協議的一部分。2014年烏克蘭廣場革命後，俄羅斯出兵佔領克里米亞半島並強推獨立公投，但從未獲基輔或西方各國承認。惟俄軍侵烏導致烏軍反擊，俄軍黑海艦隊被迫撤出塞瓦斯托波爾。

《紐約時報》分析，特朗普有關與普京「分配資產」的說法，形同將通話當成1945年雅爾塔會議的翻版——當年由美國總統小羅斯福、蘇共總書記斯大林和英國首相邱吉爾達成《雅爾塔協定》，制訂二戰後全球秩序和地盤瓜分的安排，定調後來的冷戰格局。諷刺的是，雅爾塔正是位於克里米亞半島。

烏克蘭外長西比加昨表明，烏方不是達至和平的障礙，「我方確切期望俄方對停火無條件說好」。惟俄烏之間對長遠停戰的安全訴求仍有難以調和的分歧。俄羅斯副外長格魯什科接受該國《消息報》訪問時表明，克宮會尋求「堅如鐵甲的安全保證」，確保基輔不可能加入北約並維持中立地位。他指俄方尋求的安全保證，還包括反對任何部隊駐守烏克蘭，包括北約部隊。英國和法國近周表態有意戰後在烏部署維和部隊監督停火，但格魯什科表明駐烏外國部隊會面臨一切「作為衝突方的後果」。

（路透社/霍士新聞/紐約時報/Semafor）