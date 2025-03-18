涉辱罵星航空公司職員 英漢控兩罪

遺失手機發脾氣 踢爛登機橋圍板

伯里奇（Richard Michael Roll Burridge）周一（17日）在國家法院被控一項牴觸防止騷擾法令和一項惡意破壞財物的罪名，他當庭表示有意認罪，法官將案件押後至周四再審。

警方本月8日接報，指被告在樟宜機場第三客運大樓登機口的候機室，對一名航空公司女職員大聲叫嚷辱罵。調查發現，被告3月7日晚上登機準備飛往英國倫敦時發現自己丟失手機。他隨即下機，並打算到待機時的機場貴賓室找手機。他向候機室一名航空公司女職員求助，後者聯繫了貴賓室的工作人員，被告知貴賓室職員未能找到其手機。

由於當時航班即將起飛，女職員告訴被告，若他堅持離開候機室，將不可以再登機。被告聽後涉嫌出言辱罵女職員，返回飛機時還將登機橋的牆板踢爛。被告最終被取消登機資格，機場警署警員也奉召到場處理。

根據新加坡防止騷擾法令，對他人使用語言暴力，最高可被罰款5000坡元（約2.9萬港元）或入獄6個月，或兩者兼施。惡意破壞財物罪成的話，則可被判入獄最長兩年或罰款，或兩者兼施。

（聯合早報/海峽時報）