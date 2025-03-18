明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

涉辱罵星航空公司職員 英漢控兩罪

【明報專訊】英國一名男子涉嫌早前在新加坡樟宜國際機場內對航空公司職員使用侮辱性語言，還惡意破壞財物，被控後表示有意認罪。

遺失手機發脾氣 踢爛登機橋圍板

伯里奇（Richard Michael Roll Burridge）周一（17日）在國家法院被控一項牴觸防止騷擾法令和一項惡意破壞財物的罪名，他當庭表示有意認罪，法官將案件押後至周四再審。

警方本月8日接報，指被告在樟宜機場第三客運大樓登機口的候機室，對一名航空公司女職員大聲叫嚷辱罵。調查發現，被告3月7日晚上登機準備飛往英國倫敦時發現自己丟失手機。他隨即下機，並打算到待機時的機場貴賓室找手機。他向候機室一名航空公司女職員求助，後者聯繫了貴賓室的工作人員，被告知貴賓室職員未能找到其手機。

由於當時航班即將起飛，女職員告訴被告，若他堅持離開候機室，將不可以再登機。被告聽後涉嫌出言辱罵女職員，返回飛機時還將登機橋的牆板踢爛。被告最終被取消登機資格，機場警署警員也奉召到場處理。

根據新加坡防止騷擾法令，對他人使用語言暴力，最高可被罰款5000坡元（約2.9萬港元）或入獄6個月，或兩者兼施。惡意破壞財物罪成的話，則可被判入獄最長兩年或罰款，或兩者兼施。

（聯合早報/海峽時報）

相關字詞﹕乘客 樟宜機場 英國

上 / 下一篇新聞