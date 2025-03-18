涉辱罵星航空公司職員 英漢控兩罪

【明報專訊】英國一名男子涉嫌早前在新加坡樟宜國際機場內對航空公司職員使用侮辱性語言，還惡意破壞財物，被控後表示有意認罪。
遺失手機發脾氣 踢爛登機橋圍板
伯里奇（Richard Michael Roll Burridge）周一（17日）在國家法院被控一項牴觸防止騷擾法令和一項惡意破壞財物的罪名，他當庭表示有意認罪，法官將案件押後至周四再審。
警方本月8日接報，指被告在樟宜機場第三客運大樓登機口的候機室，對一名航空公司女職員大聲叫嚷辱罵。調查發現，被告3月7日晚上登機準備飛往英國倫敦時發現自己丟失手機。他隨即下機，並打算到待機時的機場貴賓室找手機。他向候機室一名航空公司女職員求助，後者聯繫了貴賓室的工作人員，被告知貴賓室職員未能找到其手機。
由於當時航班即將起飛，女職員告訴被告，若他堅持離開候機室，將不可以再登機。被告聽後涉嫌出言辱罵女職員，返回飛機時還將登機橋的牆板踢爛。被告最終被取消登機資格，機場警署警員也奉召到場處理。
根據新加坡防止騷擾法令，對他人使用語言暴力，最高可被罰款5000坡元（約2.9萬港元）或入獄6個月，或兩者兼施。惡意破壞財物罪成的話，則可被判入獄最長兩年或罰款，或兩者兼施。