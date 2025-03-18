胡塞稱襲航母報復 美軍擴攻勢炸也門

美國總統特朗普上周六以胡塞武裝對紅海航運構成威脅為由，向這個組織發動大規模空襲，並誓言「動用壓倒性的致命武力，直到我們實現目標為止」。胡塞武裝發言人周日表示，美軍上周六對胡塞武裝掌控的也門首都薩那在內多處發動攻擊，造成最少53人死亡，包括5名兒童和2名婦女，傷者人數升至98人，包括18名兒童和1名婦女。美國國家安全顧問華爾茲（Michael Waltz）表示，上周六的空襲針對數名胡塞武裝領袖並已將他們剷除。

稱鎖定杜魯門號航母群

法新社報道，胡塞武裝周日發聲明說：「為了回應這次侵略，胡塞武裝作了軍事行動……目標是美國航母杜魯門號及其隨行艦艇。」胡塞武裝發言人薩雷亞周日表示，美軍自上周六以來已對薩那及其他7個省份發動超47次空襲。他表示，作為回應，該組織已使用18枚彈道導彈和巡航導彈以及一架無人機，對位於紅海北部的杜魯門號航母及其隨行軍艦展開軍事行動。薩雷亞稱，該組織將「毫不猶豫地」對紅海和阿拉伯海的所有美國軍艦發動襲擊，並繼續在已宣布的行動區內對以色列實施海上封鎖，直到人道主義援助物資送入加沙。

海上封鎖 逼以重開加沙救援

黎巴嫩真主黨和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯均發表聲明，譴責美國空襲也門，造成平民傷亡，形容這暴露了美國「殘酷的一面」，「公然違反國際法和國際準則，構成戰爭罪」。聯合國秘書長發言人迪雅里克周日發表聲明稱，秘書長古特雷斯呼籲在也門保持最大限度克制，並停止一切軍事活動，以免進入惡性循環。

（法新社/新華社/中央社）