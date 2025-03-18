胡塞稱襲航母報復 美軍擴攻勢炸也門

【明報專訊】獲伊朗背後支持的也門叛軍「胡塞武裝」周一（17日）表示，他們在24小時內兩度攻擊位於紅海的美國航空母艦「杜魯門」號（USS Harry S. Truman）戰鬥群，以報復美軍早前空襲他們多個據點，並稱會將美國航母列為攻擊目標。美軍周一加強攻勢，針對瀕臨紅海的也門港口城市荷台達和首都薩那以北的焦夫省發動攻擊。
美國總統特朗普上周六以胡塞武裝對紅海航運構成威脅為由，向這個組織發動大規模空襲，並誓言「動用壓倒性的致命武力，直到我們實現目標為止」。胡塞武裝發言人周日表示，美軍上周六對胡塞武裝掌控的也門首都薩那在內多處發動攻擊，造成最少53人死亡，包括5名兒童和2名婦女，傷者人數升至98人，包括18名兒童和1名婦女。美國國家安全顧問華爾茲（Michael Waltz）表示，上周六的空襲針對數名胡塞武裝領袖並已將他們剷除。
稱鎖定杜魯門號航母群
法新社報道，胡塞武裝周日發聲明說：「為了回應這次侵略，胡塞武裝作了軍事行動……目標是美國航母杜魯門號及其隨行艦艇。」胡塞武裝發言人薩雷亞周日表示，美軍自上周六以來已對薩那及其他7個省份發動超47次空襲。他表示，作為回應，該組織已使用18枚彈道導彈和巡航導彈以及一架無人機，對位於紅海北部的杜魯門號航母及其隨行軍艦展開軍事行動。薩雷亞稱，該組織將「毫不猶豫地」對紅海和阿拉伯海的所有美國軍艦發動襲擊，並繼續在已宣布的行動區內對以色列實施海上封鎖，直到人道主義援助物資送入加沙。
海上封鎖 逼以重開加沙救援
黎巴嫩真主黨和巴勒斯坦武裝組織哈馬斯均發表聲明，譴責美國空襲也門，造成平民傷亡，形容這暴露了美國「殘酷的一面」，「公然違反國際法和國際準則，構成戰爭罪」。聯合國秘書長發言人迪雅里克周日發表聲明稱，秘書長古特雷斯呼籲在也門保持最大限度克制，並停止一切軍事活動，以免進入惡性循環。