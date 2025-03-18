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沙特「社安」新部門遏賣淫行乞 拘逾50人

【明報專訊】沙特阿拉伯王儲穆罕默德早前在內政部旗下增設「社區安全部」，藉此打擊國內「不道德」行為。《金融時報》（FT）周日（16日）報道，這部門至今已拘捕逾50名涉及賣淫及行乞等罪行的人，是沙特十多年來首次承認國內有賣淫活動。在王儲放寬部分社會規範多年後，有沙特民眾歡迎新部門成立，亦有人認為這象徵宗教警察的回歸。

報道指被捕人士包括11名涉及賣淫的女子，及數十名在按摩院從事「不道德行為」和強迫婦孺在街頭乞討的外國人。成立該部門旨在解決「社區安全和人口販運」問題，內政部上月稱部門會「打擊侵犯個人權利、損害伊斯蘭教法和沙特法律所保障的基本自由，或以任何方式損害個人尊嚴的罪行」。

有歡迎新部門 有憂如宗教警察

《金融時報》指有輿論將政府是次行動跟沙特宗教警察「勸善懲惡協會」比較。該組織以嚴格執行全球最嚴苛的性別區隔和道德規範而受注目，直至穆罕默德2016年大幅削減其權力。作為沙特實質掌權者的穆罕默德亦展開改革，推動經濟多元化及放寬嚴格的社會和宗教規範，而沙特政府在2019年宣布一項「公共禮儀」法律但未有嚴格執行。

沙特當局展開打擊行動原因未明，半官方報章《歐卡茲報》（Okaz daily）專欄作家蘇萊曼（Khalid al-Sulaiman）稱當局成立社區安全部，是為應對與道德和性相關違規活動顯著增加的情况。民間就新部門成立意見分歧，部分人認為這是宗教警察的回歸，亦有民眾支持，稱打擊人口販運是好事。

（金融時報）

相關字詞﹕人口販賣 賣淫 道德 人權 沙特阿拉伯

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